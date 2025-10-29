Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić žestoko se sukobila sa cimerom Milanom Stoičkovićem zbog toga što je čula da ju je ogovarao.

Milan Stoičković i Miljana Kulić, koja je poslednjih dana posebno bliska sa Asminom Durdžićem, ušli su u žestok verbalni sukob koji je eskalirao do te mere da je obezbeđenje moralo da reaguje i spreči fizički obračun.

Sve je počelo kada je Miljana, po svom običaju, želela da sazna zbog čega je Milan ogovara ispod trema, dok joj, kako tvrdi, nikada ne kaže ništa u lice. Njeno insistiranje da sazna istinu ubrzo je dovelo do rasprave punе uvreda i pretnji.

- Obrisaću te ja kad izađem napolje - poručio je Milan, što je dodatno razbesnelo Miljanu.

- Zašto mi u oči ne kažeš šta pričaš za mene ispod trema? - uzvratila je besno Kulićeva, ne birajući reči.

Milan je oštrim tonom zapretio Kulićevoj:

- Videće ona napolju.

Sukob je ubrzo prekinulo obezbeđenje koje je reagovalo na vreme, sprečivši fizički obračun između dvoje učesnika. Nakon incidenta, produkcija je upozorila obe strane da će svako naredno kršenje pravila biti strogo sankcionisano.

Asmin sve bliži s Miljanom

Nakon raskida sa Stanijom Dobrojević, Asmin Durdžić se potpuno opustio pa je tako nedavno završio u društvu Miljane Kulić, s kojom je i zaspao.

Poslednjih dana Asmin i Miljana gotovo ne razdvajaju, a u njenom prisustvu on je, prema svemu sudeći, odlučio da otvori dušu i ispriča sve o svom odnosu sa Aneli Ahmić, s kojom ima ćerku Noru.

