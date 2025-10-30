Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić je nedavno javno ostavio starletu Staniju Dobrojević, a sada je otkrio da li mu bivša devojka nedostaje tokom boravka u "Eliti 9".

- Da li ti nedostaje Stanija?, upitao ga je Milan Milošević.

- Naravno da nedostaje. Nedostaje mi u svakom smislu, ali sam čuo od Aneli da me je Stanija ostavila - rekao je Asmin Durdžić.

- Kome sam ja to rekla - upitala je Aneli Ahmić.

- Rekla je par ljudi - dodao je Asmin.

1/5 Vidi galeriju Aneli ahmić Asmin Durdžić i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen YouTube

- Koga ti lažeš, reci da ne voliš ženu - rekla je Aneli.

- Milane on generalno govori da mu nedostaje, ali ne želi da je uvlači ovo. Logično je da mu nedostaje Stanija, tri godine su zajedno, to je normalno - rekao je Dača, kada mu je Mića dobacio i spominjao mu ocem.

- Svaki normalan muškarac pomene devojku i osobu koju je voli, a ja Asmina nisam čuo da ne pominje Staniju oupšte - rekao je Ivan.

- Ivan redovono pozdravlja Željka i Lenu i Svoju sestru- rekao je Dača.

- Asmin je u depresiji od kako se Aneli pomirila sa Lukom - rekao je Ivan.

Maja Marinković: "Asmin je Stanijin"

- Moram da kažem da se ja ne družim sa Asminom, mi se poštujemo, on je Stanijin. Ja ovde živim svoj život i meni je lepo, nema tu ništa više od drugara. Ja sam se sklonila od Asmina kada sam videla se tu neke stvari menjaju od drugarstva - rekla je Maja u Zadruzi 9 Eliti.

- Ti si se povukal iz te priče, a ovamo je Luka flertovao sa tobom, a onda kada je Aneli došla sve se promenio - rekao je Ivan.

Asmin Durdžić je donedavno bio u vezi Stanijom Dobrojević, zbog čega je starleta očajna.

- Čitava situacija u šta sam se uplela u poslednje dve godine i nikako da se ispetljam i dobijem neko konačno rešenje. Mislim da već jesam, samo je prećutno. Znam da ljudi gledaju, pa se kače za sitne stvari, ali ja nisam žrtva već borac ali mi život stalno daje neke sitaucije sa kojima moram da se nosim. Nije to uopšte lako. Sklonila sam se da bih imala miran život, porodicu i dom, a stalno mi se serviraju neke druge stvari i dokle više. Taj čovek (Asmin) da je bio pravi sigurno bi sa mnom negde tamo osnovao porodicu i živeo drugim životom, ne bi završio u rijalitiju nego bi bio posvećen ljubavi, životu i poslu. E to su one stvari o kojima ja pričam sa mojim ljudima, da ne poveruješ šta mi se dešavalo. Odem u Ameriku, sretnem čoveka iz Evrope, da bi on posle dve godine završio u rijalitiju u Srbiji, to je ironija života. Pitam se šta sve treba da uradim, ja to ne bi ni neprijatelju poželela ali nosim se sa tim situacijama iako nisu lake. Da me je negde sramota, jeste. Ne verujem šta mi se dešava, rekla je Stanija o Asminu i raskidu za Blic.

Kurir.rs