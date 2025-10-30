Slušaj vest

U rijalitiju "Elita 9" trenutno mnogi pričaju o vezi Sare Stojanović i Saleta Luksa.

A emisiji "Pitanja gledalaca" otvorile su se mnoge teme, pa i o Sari i Saletu, nakon raskida palo je i pomirenje.

- Da li si bio u vezi sa adminkom pod nazivom ''Tetka'', koja bi želela da njena žerka bude tvoja žena - glasilo je pitanje prvo za Luku Vujovića.

Sara Stojanović i Sale Luks se pomirili Foto: Printscreen YouTube

- Jao, majko moja. Nikada je nisam upoznao.

- Čuvaš li uspomene od Điđi, kao npr. autiće i nešto? - glasilo je pitanje.

- Pa dobro, autići... - započeo je Luka.

"Da li si prerano spavala sa njim?"

- Da nisi prerano spavala sa Luksom, ne bi valjda stvarno želela da mu rodiš dete? - glasilo je pitanje.

- Nismo prerano. Među nama ima previše strasti. Meni nije rano. Uradila sam to jer nam je bilo lepo - kazala je Sara.

