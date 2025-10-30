Slušaj vest

Danijel Dujković Munjez u "Elitu 8" ušao je kako bi se gledaocima pokazao u totalno drugom svetlu, ne očekujući da će ta sezona biti za njega jedna od onih u kojoj se učesnicima život okrene naopačke. U njegovom slučaju, ovo je bilo veoma pozitivno!

Naime, jednog dana, ne očekujući pismo Velikog šefa, Munjez je saznao da je postao otac sina Konstantina i to da je Stefani Grujić, njemu tada bivša partnerka, sakrila trudnoću od svih zajedno sa svojom tadašnjom partnerkom Jovanom Tomić Matorom, aktuelnom učesnicom "Elite 9".

Danijel Dujković Munjez sa sinom u hramu Svetog Save

Istetovirao ime sina

On je tada govorio kako je rešio da svoj život dovede u red, tačnije da se okane starih i lošijih navika i posveti se onim boljim, s obzirom na to da je postao otac, a sudeći po njegovim fotografijama na instagramu, jasno je da je okrenuo novi list. Naime, on je nedavno objavio fotografiju svojih grudi, na kojima je istetovirao ime svog sina.

Sa sinom u hramu

Munjez je sada objavio fotografije iz hrama Svetog Save sa svojim naslednikom Konstantinom, a koje su oduševile brojne njegove pratioce.

Na jednoj fotografiji vidi se kako se krsti ispred ikone dok drži sina u naručju, dok na drugoj pali sveću zajedno sa njim.

Ovaj prizor raznežio je mnoge i ubedio pratioce da ga je očinstvo zaista promenilo iz korena.

