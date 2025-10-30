MUNJEZ NE PROPUŠTA TRENUTKE SA NASLEDNIKOM Iako je trudnoća od njega bila sakrivena, dete ga promenilo iz korena: Tata i sin posetili ovu svetinju (FOTO)
Danijel Dujković Munjez u "Elitu 8" ušao je kako bi se gledaocima pokazao u totalno drugom svetlu, ne očekujući da će ta sezona biti za njega jedna od onih u kojoj se učesnicima život okrene naopačke. U njegovom slučaju, ovo je bilo veoma pozitivno!
Naime, jednog dana, ne očekujući pismo Velikog šefa, Munjez je saznao da je postao otac sina Konstantina i to da je Stefani Grujić, njemu tada bivša partnerka, sakrila trudnoću od svih zajedno sa svojom tadašnjom partnerkom Jovanom Tomić Matorom, aktuelnom učesnicom "Elite 9".
Istetovirao ime sina
On je tada govorio kako je rešio da svoj život dovede u red, tačnije da se okane starih i lošijih navika i posveti se onim boljim, s obzirom na to da je postao otac, a sudeći po njegovim fotografijama na instagramu, jasno je da je okrenuo novi list. Naime, on je nedavno objavio fotografiju svojih grudi, na kojima je istetovirao ime svog sina.
Sa sinom u hramu
Munjez je sada objavio fotografije iz hrama Svetog Save sa svojim naslednikom Konstantinom, a koje su oduševile brojne njegove pratioce.
Na jednoj fotografiji vidi se kako se krsti ispred ikone dok drži sina u naručju, dok na drugoj pali sveću zajedno sa njim.
Ovaj prizor raznežio je mnoge i ubedio pratioce da ga je očinstvo zaista promenilo iz korena.
Kurir.rs