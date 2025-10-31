Slušaj vest

Rijaliti učesnik Nenad Macanović Bebica već duže vreme planira da veri devojku i rijaliti cimerku Teodoru Delić sa kojom je već dve godine u emotivnom odnosu, a upravo iz tog razloga radio je i tajni zadatak na kom je bio sedam dana i pravio se da je ljut na nju.

S obzirom na to da je zadatak bio uspešan i da se Bebica danas sa Drvetom mudrosti dogovorio oko svih detalja za veridbu koja će se održati u nedelju na Rajskom ostrvu, majka Teodore Delić, Slavica Delić, se oglasila i otkrila šta misli o tome.

Ona je je često umela da oplete po ćerkinom izboru u poslednjim mesecima, ali je sada, kako se čini, promenila ploču.

1/7 Vidi galeriju Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

- Ja sam najsrećnija majka ako je moja Tea srećna i zadovoljna jer njene želje su i moje. Ukoliko je Nenad ljubav njenog života, uvek ću prihvatiti i podržati i od mene ima blagoslav. Nek im je sa srećom - poručila je Slavica Delić.

Kako će proteći veridba Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice i da li će Teodorina majka stvarno biti ponosna na ćerkin izbor, ostaje da pratimo.

Kurir.rs/Pink