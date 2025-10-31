Slušaj vest

Rijaliti učesnice Sandra Todić i Sara Raičević tokom celog dana žestoko su ratovale sa cimerkom Tanjom Boginjom, ali je na kraju njihova svađa eskalirala.

Njih je obezbeđenje sve vreme pratilo u stopu, ali su one u jednom momentu prekršile osnovno pravilo u "Eliti".

Obezbeđenje je zbog nedoličnog ponašanja najpre izolovalo Saru, ali tu haosu nije došao kraj. Sandra je tokom svađe počupala Tanju za kosu, zbog čega je hitno sprovedena odmah nakon Sare.

Sara Raičević i Sandra Todić u zatvoru

Kako je čupanje strogo zabranjeno produkcija ih je odvela u zatvor, gde će neko vreme boraviti.

Sara je sve vreme komentarisala kako će "razoriti" Tanju čim izađe iz zatvora, dok se Sara zgražavala prljavštini, nehigijeni, nečistioj posteljini i prašini.