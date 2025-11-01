Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Maja Marinković otvorila je dušu o svojoj vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem, koju su imali pre nekoliko godina. Podsetimo, zbog te ljubavi Janjuš se razveo od supruge Ene.

Maja je sada o njihovom odnosu pričala sa cimerima Filipom Đukićem i Vanjom Prodanović i istakla da je Janjuš u isto vreme bio sa njom i bivšom suprugom.

"Janjuš žrtva"

- On ceo dan priča o ženi, uveče sa mnom, pre podne voli ženu, uveče mene. Kad se razveo nije mi rekao da je potpisao ugovor, jako je koristoljubiv. Ušla sam, svađa, haos i pomirimo sve. Opet pre podne žena, popodne ja. Pukao mi je film i svideo mi se Čorba, ali ne fejk, stvarno mi se svideo. Šutnula sam Janjuša i ušla u vezu sa Čorbom. Janjuš žrtva, ostavio ženu, a ja njega - ispričala je Maja.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Marinkovićeva je i kod Drveta mudrosti nedavno pričala o Janjušu i istakla da joj je nakon raskida bilo teško, ali da ga je prebolela.

- Naš odnos je istorija. Ovde je sve nekada počelo. On mi je dao mali budžet kad je bio vođa i to me je zabolelo. Kada se posvađamo, to ima težinu. Nema zle krvi među nama. Ne mogu prema njemu da budem kao prema drugim učesnicima, ali najbolje je da imamo ovakav odnos. Emocije nikakve nemamo. Od ''Zadruge 4'' ništa imali nismo. Volela ga jesam, sada je ta priča davno izlizana - kazala je Maja.

Majini rijaliti momci

Podsetimo, Maja je već godinama u rijalitiju gde je osim Janjuša imala i druge momke. Sa njim, ali i s Filipom Carem veze su bili najturbulentnije. Bila je i sa Stanisalvom Krofakom, bivšim dečkom Mione Jovanović, koja ga je ostavila kada se zaljubila u Nenada Aleksića Ša, ali i sa Bilalom Brajlovićem.

Maja je pre ulaska u "Elitu 9" podnela krivičnu prijavu protiv Filipa Cara, a sa Stanislavom je u korektnim odnosima, pa ga je nekoliko puta i pozdravila iz rijalitija.