EVO KOLIKA JE PENZIJA DRAGANA KOJIĆA KEBE! Bićete šokirani cifrom, a pare mu stižu u dva dela
Pevač Daragan Kojić Keba otišao je u penziju pre oko tri godine, tačnije godinu nakon što je napunio 65 godina i stekao potrebne uslove za odlazak u penziju.
Keba je tokom karijere osnovao firmu „Keboni“ preko koje je državi plaćao porez, pa se pretpostavlja da je tako sebi i osigurao penziju.
Svojevremeno su mediji preneli da pevač iz dva dela prima penziju, koja je ukupno oko 46.000 dinara, ali on to nije želeo da potvrdi.
„Stvarno nemam vremena za nekakve bezvezne teme. Sve je transparentno i lako proverljivo. Samo nikada o tome ne pričam, niti osećam potrebu za tim“, rekao je svojevremeno Dragan Kojić.
Lagao za godine
Međutim, mnoge je iznenadilo da je Keba stekao uslov za penziju, s obzirom na to da svuda piše da je 1960. godište, a zapravo je rođen 1956. godine. O tome vrlo nerado govori, a poznato je i da je folker sklon raznim načinima podmlađivanja, te javnost ne može ni da nasluti njegove prave godine.
Da je navodno dugo lagao o datumu rođenja, saznalo se upravo zahvaljujući firmi „Keboni“, jer u Agenciji privrednih registra stoji njegov matični broj, tačnije da je rođen 7. oktobra 1956. godine.
Kurir.rs