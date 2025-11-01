Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević, podelila je fotografiju iz bolničke sobe nakon estetske operacije.

Kristina je uradila niz intervencija kako bi poboljšala izgled, a sada je pokazala kako izgleda 48 sati nakon operacije.

Kristina Spalević nakon operacije Foto: Printscreen Instagram

- 48 sati posle operacije. Lakše se diše - napisala je ona.

Imala pet intervencija

Kristina Spalević, koja je dva puta postala majka, već duže vreme ima želju da povrati izgled tela koji je imala pre trudnoća. Sada je odlučila da taj cilj i ostvari, zakazala je estetsku intervenciju na jednoj privatnoj klinici kako bi transformisala svoju figuru.

– Jedva čekam da se vratim kući, sada su mi ovi prvi dani najteži. Operacija je završena juče u 17 časova, a danas sam već uspela da prošetam dva puta. Uradila sam takozvani “Mommy makeover” , liposukciju stomaka, zatezanje i ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, kao i podizanje grudi uz implante – ispričala je Kristina.

Istakla je da je presrećna što je ostvarila ono o čemu je dugo razmišljala, te da se oporavak odvija odlično.

Šta je Mommy makeover

Mommy makeover je skup estetskih zahvata koji pomažu ženama da povrate izgled tela posle porođaja. Najčešće obuhvata zatezanje i uklanjanje viška kože, korigovanje trbušnih mišića i preoblikovanje grudi.

Kurir.rs

