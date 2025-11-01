VRATILA MU SE NAKON RASIKIDA VERIDBE Rijaliti učesnica iznenadila objavom - rekla da nije dovoljno dobra za njega, pa usledio obrt
Učesnica rijalitija "Elita 7" Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, iznenadila je pratioce kada je objavila da ju je dečko verio, što je naišlo na mnogo pozitivnih komentara i reakcija.
Malo potom, otkrila je da je veridba pukla, a sad je, po svemu sudeći, došlo do novog obrta.
Na njenom Instagram profilu osvanula je njihova zajednička slika, što je mnoge bacilo u rebus.
Ona je, inače, živela u inostranstvu, ali se vratila u Srbiju.
Pričala: "Nisam dovoljno dobra za njega"
- Je l' ti više ne živiš u Češkoj? - upitao je nedavno voditelj.
- Nakon mog učešća u "Eliti" više ne živim u Češkoj, čak sam bila i u Švajcarskoj, ali sam se vratila ovde - rekla je Lejdi Di.
- Šta se desilo, pa si se vratila u Srbiju? - dobila je sledeće pitanje.
- Mali period života sam provela u Švajcarskoj. Živela sam tamo sa svojim bivšim verenikom, ali sad sam se vratila - rekla je Lejdi Di.
- Zbog čega je pukla veridba? - upitao je voditelj.
- Mislim da ja nisam dovoljno dobra za njega, iskrena da budem. On je super dečko i ostali smo nakon svega u dobrim odnosima - rekla je Lejdi Di tada za "Red".
