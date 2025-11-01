Slušaj vest

Učesnica rijalitija "Elita 7" Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, iznenadila je pratioce kada je objavila da ju je dečko verio, što je naišlo na mnogo pozitivnih komentara i reakcija.

Malo potom, otkrila je da je veridba pukla, a sad je, po svemu sudeći, došlo do novog obrta.

Lejdi di
Lejdi di Foto: Printscreen Instagram

Na njenom Instagram profilu osvanula je njihova zajednička slika, što je mnoge bacilo u rebus.

Ona je, inače, živela u inostranstvu, ali se vratila u Srbiju.

Pričala: "Nisam dovoljno dobra za njega"

- Je l' ti više ne živiš u Češkoj? - upitao je nedavno voditelj.

- Nakon mog učešća u "Eliti" više ne živim u Češkoj, čak sam bila i u Švajcarskoj, ali sam se vratila ovde - rekla je Lejdi Di.

- Šta se desilo, pa si se vratila u Srbiju? - dobila je sledeće pitanje.

Lejdi Di o bivšem dečku
Foto: Printscreen

- Mali period života sam provela u Švajcarskoj. Živela sam tamo sa svojim bivšim verenikom, ali sad sam se vratila - rekla je Lejdi Di.

- Zbog čega je pukla veridba? - upitao je voditelj.

- Mislim da ja nisam dovoljno dobra za njega, iskrena da budem. On je super dečko i ostali smo nakon svega u dobrim odnosima - rekla je Lejdi Di tada za "Red".

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteŽenaKako da isečete luk a da vas ne peku oči: Na ovim savetima bićete beskrajno zahvalni profesionalcima
stockphotohandcutredonion309761714.jpg
RijalitiKRISTINA SPALEVIĆ POKAZALA KAKO IZGLEDA POSLE PET INTERVENCIJA Objavila sliku ioz bolnice posle operacije (FOTO)
Kristina Spalević o raskidu, svađama i pomirenju sa Kristijanom Golubovićem
ŽivotSamo je jednu noć nestala iz porodičnog doma, a onda je pronađena pored puta: Tri decenije se tragalo za ubicom, a onda je njen muž seo na optuženičku klupu
Karen Svift
Rijaliti"PUKLA MU JE STOMAČNA AORTA, A NJEMU SU HTELI DA DONIRAJU ORGANE, ALI..." Miki Dudić o jezivoj tragediji muzičke legende: Helihopter je došao po njih...
miki dudić