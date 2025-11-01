Slušaj vest

Učesnica rijalitija "Elita 7" Dragana Sretenović, poznatija kao Lejdi Di, iznenadila je pratioce kada je objavila da ju je dečko verio, što je naišlo na mnogo pozitivnih komentara i reakcija.

Malo potom, otkrila je da je veridba pukla, a sad je, po svemu sudeći, došlo do novog obrta.

Lejdi di Foto: Printscreen Instagram

Na njenom Instagram profilu osvanula je njihova zajednička slika, što je mnoge bacilo u rebus.

Ona je, inače, živela u inostranstvu, ali se vratila u Srbiju.

Pričala: "Nisam dovoljno dobra za njega"

- Je l' ti više ne živiš u Češkoj? - upitao je nedavno voditelj.

- Nakon mog učešća u "Eliti" više ne živim u Češkoj, čak sam bila i u Švajcarskoj, ali sam se vratila ovde - rekla je Lejdi Di.

- Šta se desilo, pa si se vratila u Srbiju? - dobila je sledeće pitanje.

Foto: Printscreen

- Mali period života sam provela u Švajcarskoj. Živela sam tamo sa svojim bivšim verenikom, ali sad sam se vratila - rekla je Lejdi Di.

- Zbog čega je pukla veridba? - upitao je voditelj.

- Mislim da ja nisam dovoljno dobra za njega, iskrena da budem. On je super dečko i ostali smo nakon svega u dobrim odnosima - rekla je Lejdi Di tada za "Red".