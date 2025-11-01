Slušaj vest

Rijaliti učesnica Maja Marinković je u rijalitiju "Elita 9" evocirala uspomene sa Markom Janjuševićem Janjušem iz dana kada su bili u ljubavi.

- Je l' se sećaš kad smo se ganjali po Borči? - rekla je Maja.

- Sećam se svega - kazao je Janjuš.

- Ušao si u autobus da bi pobegao od mene. Ja za tobom, krenula da te štipam - rekla je ona.

- Kako da se ne sećam... - rekao je on.

- Ušli smo zajedno u autobus, a ti si udario glavom gore! - navela je Maja uz smeh.

"Prepodne voli ženu, uveče mene"

Maja se, inače, nedavno osvrnula na buran period pred kamerama.

- On ceo dan priča o ženi, uveče sa mnom, prepodne voli ženu, uveče mene. Kad se razveo nije mi rekao da je potpisao ugovor, jako je koristoljubiv. Ušla sam, svađa, haos i pomirimo se. Opet pre podne žena, popodne ja. Pukao mi je film i svideo mi se Čorba, ali ne fejk, stvarno mi se svideo. Šutnula sam Janjuša i ušla u vezu sa Čorbom. Janjuš žrtva, ostavio ženu, a ja njega - govorila je Maja.