"UŠAO SI U AUTOBUS DA BI POBEGAO OD MENE" Maja Marinković i Janjuš otkrili šta su radili u Borči
Rijaliti učesnica Maja Marinković je u rijalitiju "Elita 9" evocirala uspomene sa Markom Janjuševićem Janjušem iz dana kada su bili u ljubavi.
- Je l' se sećaš kad smo se ganjali po Borči? - rekla je Maja.
- Sećam se svega - kazao je Janjuš.
- Ušao si u autobus da bi pobegao od mene. Ja za tobom, krenula da te štipam - rekla je ona.
- Kako da se ne sećam... - rekao je on.
- Ušli smo zajedno u autobus, a ti si udario glavom gore! - navela je Maja uz smeh.
"Prepodne voli ženu, uveče mene"
Maja se, inače, nedavno osvrnula na buran period pred kamerama.
- On ceo dan priča o ženi, uveče sa mnom, prepodne voli ženu, uveče mene. Kad se razveo nije mi rekao da je potpisao ugovor, jako je koristoljubiv. Ušla sam, svađa, haos i pomirimo se. Opet pre podne žena, popodne ja. Pukao mi je film i svideo mi se Čorba, ali ne fejk, stvarno mi se svideo. Šutnula sam Janjuša i ušla u vezu sa Čorbom. Janjuš žrtva, ostavio ženu, a ja njega - govorila je Maja.
Kurir.rs