Starleta Stanija Dobrojević progovorila je o svom sada već bivšem partneru Asminu Durdžiću, koji je trenutno jedan od najzapaženijih učesnika rijalitija „Elita 9“.

Stanija je iskreno priznala da joj veza sa Asminom nije donela sreću, već brojne izazove, te da sada planira da se sada, nakon raskida sa njim, vrati u Majami i posveti svom poslu.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija i dodala da je sve doživela kao životnu lekciju.

"Ne znam ko je Asmin"

Kako kaže, Asmina danas ne prepoznaje:

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu - iskreno je priznala.

Stanija je istakla i da prema Asminovoj porodici nema loših osećanja, ali da o njemu samom ne želi javno da govori:

- Njegovu porodicu poštujem i imali smo lep odnos. Ne znam ko je Asmin, ja ne mogu javno da pričam ko je on. Kako ja nekom da objasnim? On je to birao, ali kad je želeo da uđe, ja nisam želela to da sprelavam, želela sam da bude srećan, Pokušaće sve da je vrati i da je rastavi od partnera, ne znam da li iz sujete ili jer ima emocije. Ja ne znam kako može da istrpi da gleda bivšu sa kojom ima dete sda drugim, mislim da mu teško ada, a da neće da prizna. Emotivno je progovorila i o tome koliko joj Asmin zapravo nedostaje – ne kao partner, već kao prijatelj:

- Verovatno ćemo se sresti, ali kao prijatelj. On meni nedostaje kao prijatelj, u poslovnim padovima mi nedostaje kao prijatelj jer mi je prvo bio to, pa partner. Puštam ovoh devet meseci i sve će se pokazati, ja sam spremna na sve, svaki scenario. Ulicom kad prolazim, svi kažu da mi se dive, tako mi je servirano i pratim i gledam. Odlučila sam da budem sabrana i da sve posmatram, nije lako.

Plakala zbog Asmina

- Zaplakala sam juče kad je rekao: "Šta je pretrpela zbog mene kakav medijski linč"? Želim mu sve najlepše, šta sam sve pretrpela da bi ušli tamo da izigravaju cirkus, suze me neće ništa naučiti, to mi je izduvni ventil. Sa mamom ne pričam na tu temu,a li kad je tu, samo pozitivno - rekla je Stanija, koja je tokom razgovora i zaplakala.

Na kraju je poručila da je Asmina "precrtala" kao partnera, ali da očekuje njegovo pravo suočavanje sa Aneli:

- Od njih očekujem pravo životno suočavanje jer su zreli ljudi koji imaju dete. Znam da je bio nesrećan u tom odnosu, ali čekamo razrešenje, spremni su i jedno i drugo da lažu. Nadam se da ćemo doći do istine koja meni ništa ne znači, ali eto javnosti... Ja sam spremna na svaki scenario, da ga gledam, ali ne i da ga živim - rekla je Stanija.

I pored svega, Dobrojevićeva priznaje da nije izgubila veru u ljubav:

- Ne znam da li me voli, najviše voli sebe. Ja ga volim kao prijatelja, a kao partner je u crvenom. Ja i dalje jako verujem u ljubav i u porodicu, sa sve ovim padovima i lekcijama. Najviše sam volela Šarenog i Marka, sa Markom sam živela i stvarala porodicu. S - zaključila je Stanija.

