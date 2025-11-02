Slušaj vest

Novinar Milomir Marić u žiži je interesovanja javnosti jer je nakon 18 godina napustio Hepi televiziju, a potom otkrio na kojoj će od sada raditi zajedno sa voditeljkom i dugogodišnjom saradnicom Katarinom Koršom.

On je u intervjuu koji je dao za medije govorio o svom privatnom životu, te se dotakao i njegove supruge sa kojom je u dugogodišnjem harmoničnom braku.

Kako je priznao i sam, njegova supruga je izvrsna kuvarica, dok je njegov zadatak da ode na pijacu i kupi neophodne namirnice za pripremu obroka.

Osim toga, varjaču je okačio o klin kada je našao bračnog druga.

- Dok je nisam upoznao, mislio sam da ja umem da kuvam. Kad sam video šta ona sve zna da sprema, nisam više hteo da se brukam - rekao je Milomir, pa dodao:

Redovno ide na Buvljak

- Stalno odem na pijacu, svakog vikenda obiđem sve pijace i tačno znam gde je koji zeleniš. Ljudi prilaze i samo pitaju nešto, misle da ja nešto znam - nastavio je priču voditelj.

- Napadali su me zašto ne idem na modne revije, ali ne mogu da im objasnim da tamo ljudi dolaze da bi nešto za džabe pojeli i popili. Volim da odem na buvljak, ja sam gospodin. Tamo me dočekaju kao svoga - priznao je Marić, prenosi Informer.

