Slušaj vest

Uroš Stanić, Branko Živić, Miki Dudić i Luka Vujović bili su nominovani za izbacivanje. 

Darko je odveo nominovane učesnike u diskoteku, te im je tako predstavio pravila igrice Velikog šefa. Nakon odigrane igrice, u kojoj učesnici nisu pratili pravila igrice, Darko je poništio igricu. Posle ovoga, Darko je saopštio glasove publike.

- Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta Elitu ovog jutra. Elitu, odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.

Ne propustiteRijalitiNIJE MU POMOGLA NI POBEDA U IGRICI: Napustio razočaran i odmah otkrio šta mu je najviše smetalo u Šimanovcima
Elita
PlanetaTRAMP OPET ŠOKIRAO SAVEZNIKE: Predložio izbacivanje Španije iz NATO jer ne troši dovoljno
w-55979038-spanija-vojska-korona.jpg
Bosna i HercegovinaHAOS U SKUPŠTINI DOBOJA, OBEZBEĐENJE IZNELO ODBORNIKE IZ SALE! Jednog izvukli sa sve stolicom, potom red došao i na drugog (FOTO, VIDEO)
Doboj1888.jpg
StarsOVAKO JE STEFAN KORDA PREVAREN U ELITI! Sačekao ga je gorko razočarenje čim je izašao iz rijalitija, evo o čemu je reč
Pomirili se Stefan Korda i Ana Nikolić