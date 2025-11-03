Najmanje odsto glasova gledalaca imao je Branko Živić i on je napustio Šimanovce
Rijaliti
BILO JE TESNO! Nije poštovao pravila igre Velikog šefa, ali mu ni to nije pomoglo - svi su zanemeli kada je Darko izgovorio njegovo ime (VIDEO)
Uroš Stanić, Branko Živić, Miki Dudić i Luka Vujović bili su nominovani za izbacivanje.
Darko je odveo nominovane učesnike u diskoteku, te im je tako predstavio pravila igrice Velikog šefa. Nakon odigrane igrice, u kojoj učesnici nisu pratili pravila igrice, Darko je poništio igricu. Posle ovoga, Darko je saopštio glasove publike.
- Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta Elitu ovog jutra. Elitu, odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.
