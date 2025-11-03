Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica verio je Teodoru Delić u Zadruzi 9 Eliti. Naime, sinoć je Nenad Macanović Bebica odlučio da zaprosi svoju devojku Teodoru Delić, s kojom je već dve godine u vezi.

- Hoće biti do kraja života moja? - pitao je Bebica.

- Da, da - ponavljala je Teodora.

- Mnogo te volim - rekao je Bebica.

- I ja tebe, hvala za iznenađenje - rekla je Teodora.



Ubrzo je usledio slavlje u Zadruzi 9 Eliti, Teodora i Bebica su nazdavljali šampanjcem.

Isplanirao do detalja veridbu

Podsetimo, Nenad Macanović Bebica do detalja je isplanirao kako da veri svoju partnerku Teodoru Delić.

Nenad Macanović Bebica je rešio da ljubav sa Teodorom Delić podigne na viši nivo i da kruniše njihov odnos veridbom. Sve je osmislio do poslednjeg detalja i zbog toga je bio na tajnom zadatku. On nije smeo da ima komunikaciju sa Teodorom i uspešno je obavio zadatak.

Drvo mudrosti je pozvalo Teodoru i Bebicu u Rajski vrt kako bi saopštilo Nenadu da je uspešno obavio zadatak.

- Teodora se samo pita kako si uspeo tako dugo da izdržiš da ne pričaš s njom - reklo je Drvo.

- Žrtvovao sam apsolutno sve u ovom prostoru i najteže mi je bilo kad legnemo u krevet, bilo mi je teško da je ne zagrlim - rekao je Bebica.

