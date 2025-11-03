Slušaj vest

I ovog ponedeljka Veliki šef poslao je pismo učesnicima "Elite", a oni su se veoma brzo okupili za stolom kako bi čuli sadržaj istog.

Branko Živić, koji je u nedelju napustio rijaliti zbog najmanjeg broja glasova, poslao je pismo sa novim vođom.

Izvinjenje Dači

- Ćao elitari, vođa će biti Bora Santana, ali možda sledeće sezone. Vođa će biti Sunčica, budite objektivni i ne sekirajte se. Dačo, izvini, ne bi bilo fer prema donjem domu - pisalo je kratko i jasno.

Bora je na pomen njegoog imena skočio od sreće, ali je odmah usledio hladan tuš.

Bora Santana i Aleksandra Jakšić u ljubavi Foto: Printscreen

Onda se Sunčica Bajić obratila svima.

- Mnogo mi žao što je otišao, lep je i pozitivan utisak ostavio na mene, sve mu najlepše želim i nadam se da se vidimo napolju - rekla je ona.

Poništena igrica

Podsetimo, Branko je bio nominovan sa Mikijem Dudićem, Urošem Stanićem i Lukom Vujovićem.

Branko Živić napustio Elitu Foto: Printscreen/Instagram

Darko je odveo nominovane učesnike u diskoteku, te im je tako predstavio pravila igrice Velikog šefa. Nakon odigrane igrice, u kojoj učesnici nisu pratili pravila igrice, Darko je poništio igricu. Posle ovoga, saopštio je glasove publike.

- Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta "Elitu" ovog jutra. "Elitu", odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.

Kurir/Pink