BORA SANTANA SKAKAO OD SREĆE, A ONDA USLEDIO HLADAN TUŠ! Ovako ga je prevario bivši cimer
I ovog ponedeljka Veliki šef poslao je pismo učesnicima "Elite", a oni su se veoma brzo okupili za stolom kako bi čuli sadržaj istog.
Branko Živić, koji je u nedelju napustio rijaliti zbog najmanjeg broja glasova, poslao je pismo sa novim vođom.
Izvinjenje Dači
- Ćao elitari, vođa će biti Bora Santana, ali možda sledeće sezone. Vođa će biti Sunčica, budite objektivni i ne sekirajte se. Dačo, izvini, ne bi bilo fer prema donjem domu - pisalo je kratko i jasno.
Bora je na pomen njegoog imena skočio od sreće, ali je odmah usledio hladan tuš.
Onda se Sunčica Bajić obratila svima.
- Mnogo mi žao što je otišao, lep je i pozitivan utisak ostavio na mene, sve mu najlepše želim i nadam se da se vidimo napolju - rekla je ona.
Poništena igrica
Podsetimo, Branko je bio nominovan sa Mikijem Dudićem, Urošem Stanićem i Lukom Vujovićem.
Darko je odveo nominovane učesnike u diskoteku, te im je tako predstavio pravila igrice Velikog šefa. Nakon odigrane igrice, u kojoj učesnici nisu pratili pravila igrice, Darko je poništio igricu. Posle ovoga, saopštio je glasove publike.
- Najmanje odsto glasova gledalaca ima osoba koja napušta "Elitu" ovog jutra. "Elitu", odlukom gledalaca, napušta Branko - saopštio je Darko.
