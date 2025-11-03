Slušaj vest

Učesnica "Elite 9" Milosava Pravilović iznenadila je gledaoce rijalitija kada je priznala da je u vezi sa 17 godina mlađim cimerom Jovanom Rajićem. Ona je otvoeila dušu voditelju Darku Tanasijeviću. Najpre je govorila da su samo drugovi, ali je onda priznala da su zajedno, ali tajno.

"Osećam se posebno"

- Osećam se posebno, družim se sa Jovanom, dobri smo kao drugovi, za sada je tako kako jeste. Jako dobar momak, prijatan, zabavan, voli da se zeza i šali - rekla je Milosava.

- Je l' možemo da kažemo da si pronašla srodnu dušu - pitao je Darko.

Jovan Rajić Foto: Printscreen

- Našla sam, jesam, ali ja razmišljam da dok smo ovde, nismo tu da budemo zajedno, a šta će biti sutra, ne mogu da garantujem. Ja sam njemu rekla da ako uđe neka dobra cura, da je on slobodan - rekla je Milosava.

- Je l' se zaljubila - pitao je Darko.

- Nisam se zaljubila, ja sam ga zavolela! Kod mene toga nema, da sam ja kao u oblacima. Garant, mogla bih da budem sa njim u vezi, nisam znala da smo u istoj temi. Znaš šta je radio sada?! Sa Tošom su se dogovorili za zadatak da vidi kako ja reagujem, stavio me na test, ja to nisam znala - rekla je Milosava.

- Da li ti je Jovan priznao neke emocije, simpatije - pitao je Darko.

Stavljena na test

- Stavili su me na test, ali Zorica nije mogla da izdrži, da on mene proveri da li sam ja iskrena. Ja nisam rijaliti igrač, ja se ponašam normalno, ja sam iskrena, idem srcem...Pre 10 godina sam zadnji put imala vezu, desilo se nešto i od tada više nikada nije. Bio je mladić, 13 godina mlađi od mene i on se obesio. Mislim da je Jovan mlađi 17 godina. Meni se sviđa, ja volim tog čoveka i on mene isto. Mi smo se dogovorili da pred svima pričamo da smo drugovi - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović Foto: Printscreen

- Čekaj, pa je l' ste vi u tajnoj vezi ili nešto - pitao je Darko.

- Pa tako je, nisam mu dala da prizna. Jedino je bilo maženje i masaže - rekla je Milosava, za koju su na početku rijalitija svi govorili da je zaljubljena u Asmina Durdžića.