ZBOG JANJUŠA I IVANA MARINKOVIĆA OBEZBEĐENJE ULETELO U ELITU Neviđen sukob dve rijaltii zvezde, pale teške pretnje (FOTO)
Rijaliti učesnici Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković žestoko su se sukobili, te je u jednom trenutku zbog njih moralo da reaguje obezbeđenje.
- Ti si taj koji provocira ovde ljude svojim sarkazmom, a mene nećeš isprovocirati, budaletino jedna - rekao je Ivan.
- Đubre jedno, provokatoru jedan bezobrazan. Sram da te bude - dodao je Janjuš.
- Evo, Miljana je na prvom mestu. Boginja je na drugom, a treća osoba je Ivan - ubacio se Uroš Stanić.
- Na prvom mestu je Mića, na drugom je Matora, a na trećem je Ivan - kazao je Milan Stojičković.
Tokom ankete, Janjuš i Ivan nisu prestali da dobacuju jedan drugom.
- Đubre jedno, smeće jedno, ti spavati nećeš, samo da znaš. Neću ti oprostiti, veruj mi. Tako i kad sam kockao, idem do kraja, mira ti neću dati - urlao je Janjušević.
