Rijaliti učesnici Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković žestoko su se sukobili, te je u jednom trenutku zbog njih moralo da reaguje obezbeđenje.

- Ti si taj koji provocira ovde ljude svojim sarkazmom, a mene nećeš isprovocirati, budaletino jedna - rekao je Ivan.

- Đubre jedno, provokatoru jedan bezobrazan. Sram da te bude - dodao je Janjuš.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Evo, Miljana je na prvom mestu. Boginja je na drugom, a treća osoba je Ivan - ubacio se Uroš Stanić.

- Na prvom mestu je Mića, na drugom je Matora, a na trećem je Ivan - kazao je Milan Stojičković.

Tokom ankete, Janjuš i Ivan nisu prestali da dobacuju jedan drugom.

- Đubre jedno, smeće jedno, ti spavati nećeš, samo da znaš. Neću ti oprostiti, veruj mi. Tako i kad sam kockao, idem do kraja, mira ti neću dati - urlao je Janjušević.

Kurir.rs

Branko Živić

 Janjuš ulazi u Elitu 9:

Janjuš ulazi u Elitu Izvor: Kurir