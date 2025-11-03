Slušaj vest

Rijaliti učesnici Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković žestoko su se sukobili, te je u jednom trenutku zbog njih moralo da reaguje obezbeđenje.

- Ti si taj koji provocira ovde ljude svojim sarkazmom, a mene nećeš isprovocirati, budaletino jedna - rekao je Ivan.

- Đubre jedno, provokatoru jedan bezobrazan. Sram da te bude - dodao je Janjuš.

- Evo, Miljana je na prvom mestu. Boginja je na drugom, a treća osoba je Ivan - ubacio se Uroš Stanić.

- Na prvom mestu je Mića, na drugom je Matora, a na trećem je Ivan - kazao je Milan Stojičković.

Tokom ankete, Janjuš i Ivan nisu prestali da dobacuju jedan drugom.

- Đubre jedno, smeće jedno, ti spavati nećeš, samo da znaš. Neću ti oprostiti, veruj mi. Tako i kad sam kockao, idem do kraja, mira ti neću dati - urlao je Janjušević.

