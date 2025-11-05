Slušaj vest

Anita Stanojlović , pobednica "Elite 7", vratila se u rijaliti i cilj je da opet osvoji prvo mesto. Ona je pre dve godine osvojila 50.000 evra, a sada se bori da zaradi za stan.

Pred ulazak Anita je poručila da ide po duplu krunu.

Došla po duplu krunu

- Rijaliti pobednica, da, idem po drugu krunu. Imala sam poziv da uđem i u prethodnu sezonu, pauzirala sam, nije mi bilo do rijalitija. U tom trenutku sam želela Alekseju maksimalno da se posvetim, godinu i po dana se bukvalno nismo razdvojili, osim na dan-dva kad ode kod oca, ali to baš retko jer sam ga htela samo za sebe, da nadoknadim ono što sam propustila. Sada mi se ukazala prilika koju niko ne bi želeo da propusti, odlučila sam da iskoristim još ovu sezonu zato što Aleksej sledeće godine kreće u školu, ja neću moći da ulazim u rijaliti, mora da se uči sa detetom, mora da se radi domaći, da se vodi i odvodi, to je novac koji napolju retko gde može da se zaradi - bila je iskrena Anita, pa dodala:

- Svi se pitaju što nisam kupila stan, pa ovo, pa ono. U Beogradu stan ne može da se kupi za te neke pare koje sam ja, mislim, ja sam dobila dosta para, ali ja želim veliki stan za sebe i svoje dete, da svako ima svoj deo i treba mi više novca i mislim da ću sad sa ovom sezonom to da uradim. Moj cilj je stan, dete i posao - zaključila je ona u "ŠokToku" pred ulazak u "Elitu 9".

Ponovo u rijalitiju sa Anđelom

Anita je u "Eliti 7" bila u vezi sa Anđelom Rankovićem, koji se i sada nalazi u rijalitiju, ali za sada je situacija između njih dvoje mirna, iako su se rastali na skandalozan način.

- Bila sam u jednoj sezoni gde sam se pokazala loše, a u drugoj su svi upoznali moju dobru stranu - istakla je u studiju "Elite" Anita, koja je operisala nos, a pred povratak u rijaliti je i nadogradila kosu.