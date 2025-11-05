MAJA I JANJUŠ ODLUČILI DA DAJU DRUGU ŠANSU JEDNO DRUGOM: Daćemo sve od sebe...
Rijaltii učesnici i bivši partneri Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš seli su ispred paba kako bi sklopili dogovor kako će se ponašati narednih dana. Odlučili su da jedno drugom budu najveća podrška.
Maja i Janjuš, bivši ljubavnici, doveli su gledaoce do suza svojim razgovorom.
- Ne idemo jedno bez drugog nigde - rekao je Janjuš.
- Kad sam mogla da tebi pravim pakao, što ne bih mogla drugima - rekla je Maja.
- Mi smo lagali kad niko nije znao šta znači lagati - rekao je Janjuš.
- Mene su zvali Maja Istina zbog tebe. Kako se ja sa tobom ne kladih kad sam znala da si tako labilan muškarac. Rekla sam da pada s**s, nego me Anita zbunila kad je rekla da neće biti utorak devojka. Računala sam da će se iskulirati malo - rekla je Maja.
- Ti mene za**bavaš da su imali s**s? - pitao je Janjuš.
- Pitaj ga, tako sam čula - rekla je Maja.
- Mi smo najnormalniji. Zamisli dokle je došlo kad smo ti i ja najnormalniji. Ode u propast, odosmo! - rekao je janjup.
- Samo da vidim da te neko dira, haos ću da im napravim - rekla je Maja.
Vraćaju se Maša i Meda
- Vratiće se Maša i Meda na pravi put - rekao je Janjuš.
- Misliš? Hoćeš da se vratimo na prvi put? - pitala je Maja.
- Joj - rekao je Janjuš kroz smeh.
- Nije ti to loša ideja - rekla je Maja.
- Sednemo lepo i popričamo - rekao je Janjuš.
- Šta ako ne uspemo? - pitala je Maja.
- Daćemo sve od sebe - rekao je Janjuš.
- Bićemo neuništiva armija - rekla je Maja.
- Stvarno smo neuništivi šta smo sve prošli, i dalje traje i postoji - rekao je Janjuš.
Kurir.rs
Taki plače dok se pozdravlja sa Majom pred ulazak u Elitu: