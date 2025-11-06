Slušaj vest

Tenzija između njih dvoje je sve veća, a tokom poslednje svađe joj je poručio da nikada više neće biti zajedno.

Traži dokaz

- Gde ti je dokaz da nisi pričala sa Terzom o Filipu? - upitao je Bebica.

- Ja nisam pričala - kazala je Teodora.

- Ti sama sebe kanališ. Ne mogu više to da slušam. Mozak mi se spaljen - rekao je Bebica.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- To su sve gluposti - kazala je Teodora.

- Neću više ni da slušam, neće me zanimati. Što da me više zanima šta radiš, kad nisi sa mnom - istakao je Bebica.

- Rekao si da ćeš me voleti do kraja života, a sad govoriš da te neće zanimati - kazala je Teodora.

- Da voleću te, ali nećemo biti zajedno. Terza te kanali, a ti samo ćutiš na to - rekao je Bebica.

Oglasila se Teodorina mama

Podsetimo, raskid veridbe prokomentarisala je i Teodorina mama Slavica.

- Ona ništa uradila nije, nije mu se približila, nisu se muvali, nije dve rečenice progovorila sa njim ova dva meseca. On (Bebica) je krenuo isto kao i prošle godine, da je psuje, a ništa devojka uradila nije. Iako je pogledala Filipa, gledala ga je jer je intrigantan, interesantan, oblači se kao za daltoniste, intrigantno igra, niti mu se približila, niti progovorila - rekla je Slavica za Pink.rs i nastavila:

Teodora Delić finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

- Bebica se ponaša tako, ako joj je stavio verenički prsten nije ona njegov posed, niti može da je poseduje kao privatni posed, ne može da diriguje njenim životom gde će da gleda. Ništa blisko nije bilo između njih, a opet se istorija ponavlja, da psuje nas, a njoj je porodica svetinja. To mu je striktno rekla, nemoj roditelje da mi diraš bez razloga, a uradila ništa nije. Ja znam moje dete, ako ga je pogledala rekla sam zašto je to uradila. On je opet krenuo da joj psuje roditelje, da se ponaša nenormalno, ako joj je stavio prsten, ne poseduje je - navela je Slavica.