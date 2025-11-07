MILJANA KULIĆ JECA NA SAV GLAS ZBOG OCA SINIŠE! Potresne scene u Eliti: Možda neće doživeti da izađem odavde...
Miljana Kulić je ponovo doživela emotivni slom pred kamerama, jaukala je na sav glas, jer je uvredila svoju majku Mariju Kulić i setila se da je godinama već u rijalitiju, te da nije dovoljno vremena posvetila svom ocu Siniši, koji boluje od opake bolesti već neko vreme.
- Jao, uvredila sam majku. Tata moj ima 65 godina, možda neće da doživi da izađem odavde. Ne mogu, skroz sam se raspala - plakala je Miljana.
Asmin Durdžić sve vreme ju je tešio.
- Ajde dođi da se umiješ. Je l' to Miksi koju ja poznajem? - upitao je Alibaba.
- Jao majko moja, mnogo sam je uvredila - rekla je Miljana.
- Ti radiš za svoju porodicu - rekao je Alibaba
- Ne radim, tata radi za porodicu - jecala je Nišlijka.
- Je l' smo mi borci ili p**de? - upitao je Alibaba.
- Mnogo mi je loše, nemam želju više da se borim - rekla je Miljana.
- Ceo dan sam pričala da neću da dođem, samo iz inata sam došla. Stiglo me sve - nastavljala je ona.
- Nemoj da čujem više da plačeš - rekao je Alibaba.
Marija iskreno o braku sa Sinišom
- Svađamo se, naravno da se svađamo. Mi se mnogo slažemo i ne moramo ni da se pogledamo znamo ko šta misli - otkrila je bivša zadrugarka.
