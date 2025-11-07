Slušaj vest

Miljana Kulić je ponovo doživela emotivni slom pred kamerama, jaukala je na sav glas, jer je uvredila svoju majku Mariju Kulić i setila se da je godinama već u rijalitiju, te da nije dovoljno vremena posvetila svom ocu Siniši, koji boluje od opake bolesti već neko vreme.

- Jao, uvredila sam majku. Tata moj ima 65 godina, možda neće da doživi da izađem odavde. Ne mogu, skroz sam se raspala - plakala je Miljana.

Asmin Durdžić sve vreme ju je tešio.

Foto: Printscreen

- Ajde dođi da se umiješ. Je l' to Miksi koju ja poznajem? - upitao je Alibaba.

- Jao majko moja, mnogo sam je uvredila - rekla je Miljana.

- Ti radiš za svoju porodicu - rekao je Alibaba

- Ne radim, tata radi za porodicu - jecala je Nišlijka.

1/5 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen

- Je l' smo mi borci ili p**de? - upitao je Alibaba.

- Mnogo mi je loše, nemam želju više da se borim - rekla je Miljana.

- Ceo dan sam pričala da neću da dođem, samo iz inata sam došla. Stiglo me sve - nastavljala je ona.

- Nemoj da čujem više da plačeš - rekao je Alibaba.

Marija iskreno o braku sa Sinišom

1/8 Vidi galeriju Siniša i Marija tri decenije zajedno Foto: Damir Dervišagić, Instagram, Printcsreen, Damir Dervišagić

- Svađamo se, naravno da se svađamo. Mi se mnogo slažemo i ne moramo ni da se pogledamo znamo ko šta misli - otkrila je bivša zadrugarka.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: