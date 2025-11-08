Slušaj vest

Voditeljka Dušica Jakovljević progovorila je o ženama koje, kako kaže, preko noći od muškaraca dobijaju vredne poklone, a ne zna čime su to zaslužile.

- Gledaš žene, sad da li iz javnog života ili ne, znaš koje nisu ni upola vredne kao ti, ne rade, ne trude se čak toliko oko muškaraca kao ti, ne rade ništa, nemaju neku energiju, i onda čuješ - dobijaju kola, kuću, automobil, prsten, nose one tašne... Ja stvarno volim najviše da poharam neku autlet i imam neki dobar ulov, ali hoću da ti kažem, imaš bre žene koje nemaju kvalitet u sebi, ne zrače ničim, i onda čekam: "Zašto meni nešto ne padne s neba, ali..., rekla je kroz osmeh za Adria TV.

"Nemam plastične nozdrve"

Inače, Dušica Jakovljević nedavno je progovorila o plastičnim operacijama, ali i pisanjima da ima plastične nozdrve.

- Čula sam neverovatne stvari. Ja objavim da sam imala šest intervencija na sinusima i imala sam jednu operaciju nosa koja nije uspela i treba da je uradim ponovo. Nebitno, čula sam da sam uradila plastični nos i nozdrve, plastične nozdrve ne postoje! Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nos se srušio... - rekla je Dušica prvo.