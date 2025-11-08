Slušaj vest

Bivša zadrugarka Kristina Spalević i Kristijan Golubović imaju dvoje dece, a pre tri godine, kada je Kristina ostala u blagoslovenom stanju, izgubila je bebu i samo nekoliko dana kasnije završila ponovo u bolnici zbog gangrene slepog creva.

Naime, Kristini se tada pogoršalo zdravstveno stanje, a na Instagramu je tada otkrila svojim pratiocima da je operacija bila vrlo komplikovana.

- Operisala sam slepo crevo. Imala sam gangrenu istog. Međutim, operacija je bila znatno komplikovanija jer sam imala unutrašnje krvarenje kao posledicu gubitka ove trudnoće - istakla je ona.

- Ona je imala tešku upalu slepog creva, koju je uhvatila gangrena. Jako trovanje i jaka komplikacija. Mi smo mislili samo da smo izgubili bebe, a kada smo otišli tamo videli su da je crevo skroz izvrnuto. Sve je ukazivalo da je još neki organ nastradao. Kad već nije mogla da ustane na noge, ja sam shvatio da to nešto nije u redu. Ja sam mislio da u najmanju ruku hoće da mi umre ovde. Rekli su da je teška komplikacija sa debelim crevom. Dok je ne otvore ne mogu da vrše neke detaljnije prognoze - pričao je Kristijan.

Imala pet intervencija

Kristina Spalević, koja je dva puta postala majka, već duže vreme ima želju da povrati izgled tela koji je imala pre trudnoća. Sada je odlučila da taj cilj i ostvari, zakazala je estetsku intervenciju na jednoj privatnoj klinici kako bi transformisala svoju figuru.

– Jedva čekam da se vratim kući, sada su mi ovi prvi dani najteži. Operacija je završena juče u 17 časova, a danas sam već uspela da prošetam dva puta. Uradila sam takozvani “Mommy makeover” , liposukciju stomaka, zatezanje i ušivanje dijastaze, uklanjanje viška kože, kao i podizanje grudi uz implante – ispričala je Kristina.

Istakla je da je presrećna što je ostvarila ono o čemu je dugo razmišljala, te da se oporavak odvija odlično.

Šta je Mommy makeover

Mommy makeover je skup estetskih zahvata koji pomažu ženama da povrate izgled tela posle porođaja. Najčešće obuhvata zatezanje i uklanjanje viška kože, korigovanje trbušnih mišića i preoblikovanje grudi.

