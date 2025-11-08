- Ne zna se ko je gori tu ispao. Vraćam film, mi blejimo... Mina i je smo se na video čuli sa njim pred ulazak, rekao šta god da nam treba. Mina je bila sa njim, ja sam ih upoznao. On treba da kupi vilu, tu sam mu isto pomogao. Pomagali smo se, bili smo drugari. On je na jakim funkcijama i zato i neću da ga spominjem dok ne dođe vreme. Malo je stariji od mene. Normalan dečko, školovan. Zaljubili se ljudi, ali zaljubiću se i ja. Ja nju ne bih spomenuo da ona nije rekla da se ne kače naše slike. Videćeš kad puste slike iz "Zadruge 3" kako sam ja izgledao, a kako ona i koliko sam ja propao. Ona je imala veću glavu od tebe, a ja sam je voleo. Ja dobijem zadatak da budem gradonačelnik, a ona bude ljubomorna. Bila je prva dama, a bila ljubomorna jer nema ulogu - govorio je Bora Santa.