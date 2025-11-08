NOVI DEČKO MILICE KEMEZ JE BORIN DOBAR PRIJATELJ! Santana izneo sve u javnost: Evo ko je i šta je, bio sa poznatom rijaliti učesnicom!
Rijaliti učesnik Bora Santana nedavno se razveo od Milice Kemez, sa kojom je vezu započeo u rijalitiju.
On je sada otkrio cimeru u "Eliti 9" Asminu Durdžiću da je novi dečko njegove bivše supruge njegov dobar prijatelj!
Bora je žestoko opleo po njoj, pa istakao da smatra da je fizički propao tokom njihovog braka.
- Ne zna se ko je gori tu ispao. Vraćam film, mi blejimo... Mina i je smo se na video čuli sa njim pred ulazak, rekao šta god da nam treba. Mina je bila sa njim, ja sam ih upoznao. On treba da kupi vilu, tu sam mu isto pomogao. Pomagali smo se, bili smo drugari. On je na jakim funkcijama i zato i neću da ga spominjem dok ne dođe vreme. Malo je stariji od mene. Normalan dečko, školovan. Zaljubili se ljudi, ali zaljubiću se i ja. Ja nju ne bih spomenuo da ona nije rekla da se ne kače naše slike. Videćeš kad puste slike iz "Zadruge 3" kako sam ja izgledao, a kako ona i koliko sam ja propao. Ona je imala veću glavu od tebe, a ja sam je voleo. Ja dobijem zadatak da budem gradonačelnik, a ona bude ljubomorna. Bila je prva dama, a bila ljubomorna jer nema ulogu - govorio je Bora Santa.
O susretu sa Milicom Kemez
Inače, Bora je nedavno otkrio cimerima detalje susreta sa bivšom ženom Milicom Kemez.
- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.
Kurir.rs
