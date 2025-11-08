Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Nemanja Gačić progovorio je o odnosu rijaliti para i novopečenih verenika Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić.

Kako je Nemanja istakao na samom početku, Teodora već sezonama unazad bira dobre frajere, među kojima je i on.

- U sedmici je birala mene, u osmici je birala Naju, sada bira Filipa, sve dobri frajeri. Bebica je lik izvrnuo sve! Mala je izmanipulisala sve. Ubio ga je Marinković sinoć kada je rekao da je on nju doveo do toga da ona nema život, da ona radi ono što on govori. Ne žali se ona, ali ja mislim da će još ovu sezonu da izdrži i da će da uzme lep honorarčić i ćao - rekao je Gačić gostujući u emisiji "Pitam za druga" i dodao:

- Ona zna šta će on da radi kada se budu rastali, da će da je urniše i maltretira. Polivao je kafom, uletao je kod mene na slavu, katastrofa šta je lik radio. Baš je pravio haos! Drugi je mesec tek, ima još osam meseci. Zna šta je čeka ako je raskinu. Da li će Filip hteti da toliko stane u njenu zaštitu ili će da bude četvrtak devojka?! Nemam pojma - rekao je Gačić.

- Je l' se ona čula s tobom posle te sezone - pitala je Sneža Kušdasi.

- Nismo, videli smo se samo kod Milice na veridbi - rekao je Nemanja.

- Šta to radi Teodora Delić - pitao je voditelj.

- Mi smo se družili...Čak i kada sam se svađao sa Jovanom, Teodora me brani, vidim ja to, muško sam, provalim. U početku je sedela pored mene, ja joj češljam kosu, Bebica gleda i hvata se za glavu. Sve je bilo tako dok on nije rekao da ona pređe preko puta mene, ona me pogleda, nasmeje se, pa kaže: "sladak si", ja sam rekao jedno veče da sam je sanjao, da smo mi nešto imali. Ona me je poljubila tu (u usta), prolazilo je vreme, onda je na slavu došla kod mene, raskinula je sa Bebicom. Sela je pored mene, kao domaćica, pa je on uleteo i bio je haos - rekao je Gačić.

Bebica verio Teodoru u rijalitiju

Nenad Macanović Bebica verio je Teodoru Delić. Naime, sinoć je Nenad Macanović Bebica odlučio da zaprosi svoju devojku Teodoru Delić, s kojom je već dve godine u vezi.

- Hoće biti do kraja života moja? - pitao je Bebica.

- Da, da - ponavljala je Teodora.

- Mnogo te volim - rekao je Bebica.

- I ja tebe, hvala za iznenađenje - rekla je Teodora.

Kurir.rs

