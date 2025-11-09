Slušaj vest

Iako je tek nekoliko dana u rijalitiju, cimeri iz Bele kuće već žele da vide leđa Aniti Stanojlović, koja je pred ulazak priznala da se vratila po svoju drugu krunu.

Nakon što su takmičari obavili nominacije, voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je, po njihovoj odluci i sa ubedljivo više glasova od Filipa Đukića, u izolaciju poslata Anita Stanojlović.

.Za Anitu ovakav rezultat glasanja nije bio iznenađenje.

- Očekivala sam iskreno, ali najteže mi je pala nominacija Anđela Rankovića - rekla je Anita.

Ivana je nakon toga saopštila da su "Odabrani" nominovali Aneli Ahmić i Aleksandru Babejić.

- Meni je to očekivano - rekla je Aneli.

Ni Aleksandra Babejić nije bila iznenađena.

- I meni je očekivano, znam da me ljudi ne vole - rekla je Babejićeva.

Na kraju Ivana Šopić saopštila je da će se Aniti, Aneli i Aleksandri u izolaciji pridružiti i Petja Bogdanov koja je imala najmanje glasova publike.

Njih četiri će se ove nedelje boriti za opstanak u Eliti 9, a jedna od njih moraće da napusti imanje.

Imala intimne odnose sa Filipom

Podsetimo, zadrugarka Anita Stanojlović bila je intimna sa cimerom Filipom Đukićem, ali se on nakon toga udaljio od nje i počeo da se "pere" od njihovog odnosa po Beloj kući.

Filip je sada tokom "Nominacija" pokazao da mu Anita ne znači ništa, te je otkrio da bi je poslao u izolaciju, ali da nema tu mogućnost jer je ona ovonedeljni potrčko.

- Ja bih možda i nominovao Anitu, ali je potrčko, ja ne mogu da verujem da neki ljudi dva meseca ovde nisu se javili za komentar. Da se nijednom ne jave. Nezahvalni su. Moj stav je isti, ljudi koji ne iznose mišljenje, ne javljaju se. Nominovaću Petju - rekao je Đukić.

Plakala zbog Filipa

Inače, Stanojlovićeva se nedavno rasplakala dok je govorila o odnosu sa Đukićem.

- Nisam plakala zbog toga, on je napolju bio sa mnom i bio sa još ko zna koliko devojaka. Naravno me to ne remeti, jer znam da Teodoru ne gleda kao devojku koju čeka da se vrati. On nije normalan. Da ga ja želim da, ali ja ne želim da se ponižavam. Filipu se sviđa druga devojka koja je napolju i koja se vratila u Srbiju, kakva Teodora i kakvi bakrači - pričala je zadrugarka.

S druge strane, Filip nije previše želeo da komentariše njihov odnos.

- Ona mi nije devojka, nikad nismo imali ništa, ne želim tu temu - rekao je Filip.