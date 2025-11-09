- Čolak i ja smo ih u krevetu zatekli kad su se mazili, ali tu ništa nije bilo dok su bili u krevetu. E, onda kada je on bio vođa, ili ona, ne mogu da se setim, kamere nisu bile u kupatilu, ali je kamera iz kuće gledala na toalet. Međutim, zid su zatresli i polomili su wc šolju, to smo Miki i ja zatekli. Njeni fanatici bedni su slagali da smo Miki i ja polomili wc šolju, kao da bi ih optužili da su imali se*s - rekao je Bora.