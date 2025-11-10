Slušaj vest

Petja Bogdanova napustila je rijaliti šou "Elita 9". Naime, voditelj Darko Tanasijević otišao je do sobe za izolaciju po nominovane takmičare, a to su bili Anita Stanojlović, Aneli Ahmić, Petja i Aleksandra Babejić.

Kad je završena igra u kojoj je pobedu odnela Anita, voditelj je saopštio da takmičenje napušta Petja, a takmičari su odmah počeli da se pozdravljaju sa njom.

Petia o učešću u Eliti 9

Petja je zauvek napustila Zadrugu 9 Elitu, a ona je otkrila da li se nadala da će ispasti iz takmičenja.

- Da li si priželjkivala da ispadneš? - upitala je Dušica.

- Jesam, očekivala sam. Za prvi put je super, možda sam mogla i bolje, ali dobro - rekla je Petya.

- Super si bila - odgovorila je Dušica Jakovljević.

- Hvala - dodala je Petya.

