Pobedu u igri je odnela Anita, a voditelj je saopštio da takmičenje napušta Petja
Rijaliti
EVO KO JE IZBAČEN IZ ELITE 9: Takmičari odmah skočili da se pozdrave kad je voditelj izgovorio njeno ime
Slušaj vest
Petja Bogdanova napustila je rijaliti šou "Elita 9". Naime, voditelj Darko Tanasijević otišao je do sobe za izolaciju po nominovane takmičare, a to su bili Anita Stanojlović, Aneli Ahmić, Petja i Aleksandra Babejić.
Kad je završena igra u kojoj je pobedu odnela Anita, voditelj je saopštio da takmičenje napušta Petja, a takmičari su odmah počeli da se pozdravljaju sa njom.
Petia o učešću u Eliti 9
Petja je zauvek napustila Zadrugu 9 Elitu, a ona je otkrila da li se nadala da će ispasti iz takmičenja.
- Da li si priželjkivala da ispadneš? - upitala je Dušica.
- Jesam, očekivala sam. Za prvi put je super, možda sam mogla i bolje, ali dobro - rekla je Petya.
- Super si bila - odgovorila je Dušica Jakovljević.
- Hvala - dodala je Petya.
Reaguj
Komentariši