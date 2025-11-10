Slušaj vest

Zorica Marković i Miljana Kulić već nekoliko dana ratuju, a sada je sve kulminiralo raspravom u pušioni.

Miljana je sedela sa cimerima iz "Elite 9", a u jednom trenutku uletel je besna Zorica i pitala zašto joj je polila stvari. Miljana je digla ruku da se odbrani, a onda je uletelo obezbeđenje i sprečilo pevačicu da nasrne na Kulićku.

U tom trenutku Miljana je zgrabila punu pikslu i sve pikavce sručila Zorici na glavu.

- Krmača vam se odvezala - vikala je Miljana.

Inače, na početku njihove svađe oglasila se i Miljanina majka Marija Kulić, koja je najstrašnije izvređala Zoricu Marković na Instagramu.

Podsetimo, sukob između Zorice i Miljane traje godinama, malo spuste loptu, pa onda opet zarate.

Svojevremeno u jednoj od "Zadruga" Miljana je najstrašnije pričala o Markovićevojoj, pa i da je makro,koja joj je tada zapretila tužbom.

- Ljudi su mi pričali da nije isplaćivala radnike, već da je podvodila devojčice koje su tražile posao od nje, devojčice iz Bosne - tvrdila je Kulićeva, da bi potom iznela niz uvreda na pevačicin račun kako liči na muškarca, a ne na ženu.

- Pa da li postoji veća krmača od tebe. Pogledaj se u ogledalo na šta ličiš. Pogledaj sebe, Zorane, na šta ličiš. Ovo nije Zorica, ovo je Zoran Marković. Sve što je iznela je laž - rekla je Miljana, koja se zaklela da će svašta otkriti iz Zoričinog života ukoliko joj bude stala na žulj.