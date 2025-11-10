Slušaj vest

Razvod bivše rijaliti učesnice Milice Kemez i Bore Santane propraćen je nizom skandala, a Bora je protekle noći obelodanio nove šokantne detalje o bivšoj supruzi.

Naime, Bora je otkrio da je Milica mesecima u vezi sa jednim od njegovih najboljih drugova, što ga je veoma povredilo, a izrazio je sumnju da ga je sa njim varala tokom braka.

Milica se ovim povodom nije oglašavala, međutim korisnici Instagrama, gde je više nego aktivna, njenu novu objavu protumačili su upravo kao odgovor na najnovije Borine priče.

Milica Kemez Foto: ATA images, Printscreen/Instagram

- Budi ponosna na to kako si se nosila proteklih meseci. Na tihe bitke koje si vodila, na noći kada si samo brisala svoje suze i ipak nastavila dalje. Proslavi svoju snagu, kraljice - napisala je Milica.

Bora otkrio da je Milica nakon razvoda našla novog dečka

Bora je u razgovoru sa Asminom Durdžićem rekao da Milica ima novog dečka, a da se razočarao jer je u pitanju njegov prijatelj.

- Ne zna se ko je gori tu ispao. Vraćam film, mi blejimo... Mina i je smo se na video čuli sa njim pred ulazak, rekao šta god da nam treba. Mina je bila sa njim, ja sam ih upoznao. On treba da kupi vilu, tu sam mu isto pomogao. Pomagali smo se, bili smo drugari. On je na jakim funkcijama i zato i neću da ga spominjem dok ne dođe vreme. Malo je stariji od mene. Normalan dečko, školovan. Zaljubili se ljudi, ali zaljubiću se i ja. Ja nju ne bih spomenuo da ona nije rekla da se ne kače naše slike. Videćeš kad puste slike iz "Zadruge 3" kako sam ja izgledao, a kako ona i koliko sam ja propao. Ona je imala veću glavu od tebe, a ja sam je voleo. Ja dobijem zadatak da budem gradonačelnik, a ona bude ljubomorna. Bila je prva dama, a bila ljubomorna jer nema ulogu - govorio je Bora Santana.

Bora Santana Foto: Boba Nikolić

On je nedavno otkrio i kako je izgledao njegov susret sa Milicom.

- Ništa, samo je prošla, ni pogled. Meni se tamo svi javljaju, a ona ne. Ona kao da je dobila zabranu od nekog i promenila se. Ona je tražila razmeštaj na poslu. Jednom smo se sam posvađali. Imali smo sastanak kad mi je jedna žena vratila kuče. Ja sam jedva vratio moje kuče koje je bio u Ljubuškom. Sedeli smo na RED-u, imali smo prvi sastanak, kuče njoj nije prišlo kao da je znalo. Mi kad smo izašli iz zgrade svi kučiću su utrčali u moj auto, ona ih je izvlačila i mi smo se svađali. Ona je otišla, ja sam joj pljunuo auto - pričao je Bora.

