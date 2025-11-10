Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" već danima šuškaju o navodnim simpatijama između Milene Kačavende i Mikija Dudića, a glasine su dodatno podgrejane od jutros, kada su u Belu kuću stigli mafini od ljudi koji vide varnice među njima dvoma i podržavaju njihovu ljubav.

Iako su oboje demantovali da gaje takva osećanja jedno prema drugom, pojedini njihovi cimeri vide drugačije, a sada se oglasio Milenin prijatelj Marko Đedović, koji ih otvoreno podržava.

- Što se tiče Milene i Mikija apsolutna podrška, presimpatični su mi! Još mi je draže što će Ena i Milena da budu jetrve, mislim da je i Ena oduševljena, kao i ja. Imaju moju podršku, ako treba i kumovaću, znam bar da će muzika biti vrh na slavlju. Preslatki su mi, najiskrenije - poručio je Marko Đedović.

Marko Đedović otkrio tajnu o odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića

Tokom učešća u ovoj sezoni rijalitija "Elita" Aneli Ahmić prate neprestani ljubavni brodolomi sa cimerom Lukom Vujovićem.

Bivši rijaliti učesnik koji je sa njima proveo proteklih nekoliko meseci pod istim krovom, Marko Đedović, odlučio je da prokomentariše njihovu vezu:

- Meni su oni u početku bili katastrofa. Rekao sam joj da ne ulazi u odnos i da će se izblamirati, onako prijateljski. Dobila je dva testa za trudnoću, stave i vade, one blamove sa iglicama i hormonima - rekao je on i šokirao naciju, pa dodao:

- Kasnije mi je bio zanimljiv njihov odnos. Nije mi bilo zanimljivo brzo prelaženje preko izgovorenih reči. Mora da postoji vreme za opraštanje. Šta god joj kažeš, ona bi ti prešla preko svega ako te voli - rekao je iskreno Đedović u emisiji "Premijera - Viked Specijal".