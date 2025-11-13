Slušaj vest

Već je postalo normalno da kad devojka bez nekog posebnog talenta želi da bude poznata, odmah se predstavi kao starleta.

Na našoj javnoj sceni, posebno u rijaliti šou programima ih ima, što bi naš narod rekao-za izvoz. Sve su, manje ili više, na isti kalup. Operisane od glave do pete, na rukama nose trenutno popularan nakit i skupoceni sat, uglavnom marke Roleks.

Neke od njih vrlo brzo završe sa one strane zakona, a ima i onih koje se odlično kriju. Uglavnom u javnosti govore da su srećne u ljubavi ili tužne jer ne mogu da pronađu srodnu dušu.

Na fotografijema koje objavljuju na društvenim mrežama sa destinacija uglavnom su same ili sa drugaricama koje su njima slične.

Destinacije koje često prikazuju su Crna Gora ili Dubai u zavisnosti od godišnjeg doba.

Maja Marinković

Da se željena lepota uvek može postići "fotošopom" dokaz su mnoge starlete, a među njima su Maja Marinković, Iva Grgurić i Dragana Mitar. Njih tri su uradile slične operacije, imaju urađene zube, koriste iste filtere za obradu fotografije, čak se i identično se oblače. To su primetili i njihovi pratioci na društvenim mrežama.

Maja Marinković nije oduvek izgledala kao sada. Naime, ona Maja iz ''Zadruge" i danas nisu ista osoba.

1/12 Vidi galeriju Maja Marinković nekad i sad Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram, Petar Aleksić

Iz sezone u sezonu, Marinkovićeva izgleda drugačije, a njene transformacije su neverovatne. Iako je tokom svog prvog učešća u ''Zadruzi'' isticala kako je ponosna na sebe i svoj izgled, ubrzo je sve što je pričala palo u vodu, te je otišla na potpuni remont.

Pričalo se da je na plastične operacije ćerke, Radomir Taki Marinković pukao čak 30.000 evra. Naime, Maja je uradila usta, zube, grudi, jagodice, trepavice, nos, obrve, takozvane ''mačije oči'', a izvadila je i rebra kako bi bila mršavija.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Dragana Mitar

Dragana je nedavno gostovala u jednoj emisiji i otkrila da otvara salon lepote, međutim njeno lice iznenadilo je mnoge, što je izazvalo reakcije na društvenim mrežama.

1/14 Vidi galeriju Dragana Mitar nekad i sad Foto: Printscreen, Pritnsceen /instagram

"Mislim da ona više neće moći da se nasmeje, sve zateglo", "Strašno koliko se unakazila", "Bila je prirodno lepa, ovo joj nije trebalo", "Uplašila sam se, ovde nešto nije kako treba" - nizali su se komentari.

Inače, Dragana je estetskim operacijama promenila lični opis, a kako je i sama priznala samo nos je operisala osam puta.

- Operisala sam nos osmi put! Prošlu intervenciju sam imala u oktobru i posle nje sam dobila infekciju. Doktori su je dugo lečili, ali mi je zbog toga tkivo na jednom mestu čudno zaraslo. Zapravo, stvorilo mi se malo udubljenje na nosu, koje sam želela da saniram, pa sam morala opet "pod nož". Prošli put su mi vadili hrskavicu iz rebra, a ovog puta iz uva - rekla je ona tada.

Iva Grgurić

1/11 Vidi galeriju Iva Grgurić nekada Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen

Iva Grgurić, pobednica rijalitija "Zadruga 3", prošle godine je izvadila je silikone iz grudi, a operacija je prošla u najboljem redu. Kako je nedavno otkrila, za tu operaciju je izdvojila oko 3.000 evra.

Foto: Printskrin/Instagram

Iva je nekoliko puta smanjivala nos i povećavala grudi, radila je jagodice, stavljala silikon u usne, ubrizgavala botoks, podigla je kapke i ofarbala se u crno zbog čega je skoro neprepoznatljiva.

Iako ove tri starlete nisu jedine u javnom svetu koje su promenile lični opis, nakon svih intervencija neodoljivo liče jedna na drugu.

