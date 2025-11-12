Slušaj vest

Marija Šerifovićna sahrani Rajka Šerifovića potresnim govorom oprostila se od svog oca, koji je preminuo u ponedeljak, 10. novembra u Kragujevcu.

Na groblju Bozman od Rajka se pored ćerke, sina Danijela Pavlovića, bivše supruge Verice Šerifović i Danijelove majke opraštaju i njegovi prijatelji, ali i Marijine kolege.

Pevačica ih je svojim rečima dovela do suza.

Marija Šerifović Foto: Boba Nikolić

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćes nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija, a koji je u njeno ime pročitao sveštenik.

tata neka ti bog podari carstvo nebesko Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

- Nekada si mi nedostajao, nedostajalo mi je mnogo više zagrljaja. Znam da bi na sve načine znao da mi pokažeš ljubav. Govorio si mi mi: "Kako je moguće da ovakva baraba napravi ovakvu ćerku?", a zahvaljujući tebi dobila sam još jedno malo čudo. Ostaće da pričam kako mu je deda bio najveći mangup i šmeker - pisalo je u Marijinom govoru.

Ona je poručila ocu da mu ništa ne zamera.

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata - napisala je Marija pa dodala:

Rajko Šerifović sahrana
Foto: Kurir

- Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - piše u govoru.

Ne propustiteStarsSAHRANA OCA MARIJE ŠERIFOVIĆ: Verica i Marija u tužnoj povorci, Danijel uz majku Jasnu - pevačicin govor u kapeli sve rasplakao (FOTO/VIDEO)
Rajko Šerifović sahrana
StarsNA UMRLICI RAJKA ŠERIFOVIĆA STOJE SAMO DVA IMENA Od pokojnog bubnjara su se oprostili mnogi, a među ožalošćenima su navedene ove osobe
Rajko Šerifović
Stars"BIO JE KRAGUJEVAČKA LEGENDA" Đorđe David o smrti oca Marije Šerifović: Pokušao sam da je dobijem, pretpostavljam da je pakao u njenom životu
Marija Šerifović Rajko Šerifović Đorđe David
StarsZBOG OVIH REČI DUGO NIJE RAZGOVARALA SA RAJKOM: Marija Šerifović do kraja se brinula o ocu, oprostila mu sve izgovorene reči...
Marija Šerifović

Krenula povorka na sahrani oca Marije Šerifović Izvor: Kurir