Pevač Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je pre pet godina, a bol zbog njegovog odlaska i dalje je prisutan. Njegovi fanovi i dalje sa istim žarom slušaju njegove najveće hitove, koji su obeležili jednu eru narodne i zabavne muzike.

Kićo Slabinac najpoznatiji je po baladi „Zbog jedne divne crne žene“, pesmi koja skriva priču iz njegovog ljubavnog života. Naime, bio je zaljubljen u Mirjanu Antonović, ljubavnicu Miroslava Ilića, kojoj je posvetio stihove koji se i danas pevaju gotovo na svakom slavlju.

Mirjana je očarala Kiću, ali njihova ljubav nije imala budućnost zbog razlika u životnim putevima.

Upravo zato je ova pesma ostala trajno svedočanstvo njegovih iskrenih osećanja.

Kako je kasnije Kićo pričao, zbog nje je mnogo patio.

- Ali, da sam znao koliko ću zbog toga propatiti i drugima naneti bola, ne bih ništa pisao... Prestao bih da pevam. No, da krenem od početka. Odleteo sam u Njujork na turneju i tamo, sticajem okolnosti, upoznao divnu crnokosu devojku. Zaljubio sam se kao dečak. I kao uvek u našoj profesiji, dolazi ono najteže. Odlazak. Ne znam da li su to već godine, ili sam po naravi takav, ali sam u avionu strašno patio. U toj srebrnoj ptici su se svi oduševljavali izlaskom sunca, a ja sam sedeo tužan i sam...

- Naše poznanstvo i ljubav povredili su me na vrlo grub način. No, da kažem malo više o toj tajanstvenoj, kako su je neki nazivali. Zove se Mira i rodila se i živela u našoj zemlji sve do svoje 4. godine. Zatim je otišla u Sjedinjene Države. Posle toliko godina sada je došla ovamo i nakon mesec dana pojavio se mali intervju u jednom listu. Šta je tu svega nadrobljeno! Nisam verovao svojim očima. Žao mi je zbog nje. Jedna iskrena inspiracija i ljubav tako su povređene. Nije mi jasno zašto su se okomili na mene. Ja ni od koga nisam sakrivao Miru, vodio sam je svuda sa sobom, i na izlete, i na koncerte. Volimo se iako je pre bila udata, a to je zaista samo naša stvar. Zašto nisu mogli da budu kavaljeri prema jednoj ženi, a ne da je bezobzirno napadnu kojekakvim izmišljotinama - pričao je Slabinac i dodao:

- Ona je tada bila u braku koji je bio pred raspadom i kako je napisala u svojoj knjizi, mi smo se našli i uklopili jedno drugome u život. Nismo o tome smeli ni govoriti. Prepreka je bila što je ona navikla na život na njujorškom asfaltu i dolazak u Osijek ili Zagreb nije dolazio u obzir, a ja se nisam vidio tamo. Ona je to naprasno prekinula, kako to već žene znaju! Našla je nekog drugog i prevarila me, da bih ja nju ostavio. Jako smo se ružno rastali, ružno za mene, ali o tome neću govoriti. Bilo je to 1974. godine. Nismo se više čuli nakon toga, ali zajedničke prijateljice rekle su mi da se isplakala kad je saznala da sam se oženio. Pesmu sam napisao njoj, iako je ona tinjala u meni i prije, samo je bilo dovoljno da upoznam nekoga kome ću posvetiti tekst - ispričao je tada Kićo.

"Mislim da se samo jednom u životu na taj način može voleti"

Mirjana je jednom prilikom govorila o ovoj ljubavi i istakla da se to desi samo jednom u životu.

- Bila je to velika, mlada, nevina ljubav. Bili smo jako mladi, gotovo deca. Mislim da se samo jednom u životu na taj način može voleti, i to se pamti. Bez obzira na to šta se dogodi posle, bez obzira na to kuda vas odvedu životni putevi, takve se ljubavi pamte. I... iz takve ljubavi može nastati mnogo toga, kao što se rodila i ova pesma. Kada se iskreno voli, onda se to samo od sebe dogodi - rekla je Mirjana.