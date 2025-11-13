PRVA DISKVALIFIKACIJA U "ELITI 9" Ova učesnica zauvek je izbačena iz rijalitija, TV Pink javno najavila tužbu i traži joj ogromne pare - Evo šta se desilo!
Veliki šef poslao je hitno pismo na adresu Bele kuće, koje je pročitala Sara Šajić.
U pismu koja je produkcija vanredno poslala obavestila je sve učesnike da je učesnica Sara Raičević napustila imanje "na svoju ruku", te da će je je televizija Pink tužiti i tražiti novčanu odštetu.
- Elito, obaveštavamo vas da je Sara Raičević diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra zbog samoinicijativnog napuštanja, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - glasilo je pismo.
Završila u zatvoru
Učesnice Sandra Todić i Sara Raičević bile su u nekoliko žestokih sukoba sa cimerkom Tanjom Boginjom, što je izazvalo veliku pažnju i napetost među ostalim ukućanima.
Situaciju je pratilo i obezbeđenje, koje ih je gotovo u stopu pratilo kako bi sprečilo eventualno dalje eskaliranje konflikta.
Međutim, u jednom trenutku obe učesnice su prekršile jedno od osnovnih pravila rijalitija – pošto je čupanje strogo zabranjeno, Sandra i Sara su odmah sprovedene u tzv. „zatvor“, gde će provesti određeno vreme kako bi se smirile i razmislile o svom ponašanju.
Kurir.rs