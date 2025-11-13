"NAŠLA JE PRILIKU DA SE ODMAKNE OD OVE STOKE" Gastoz nikad iskreniji o raskidu koji trese rijaliti
Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz gostovao je danas u jednoj emisiji, te je komentarisao sve aktuelne teme u "Eliti 9".
- Alibaba ih je tu malo postrojio, baš ima neku socijalnu inteligenciju, koja je više namaz nego prepek, lepo ih radi, radi ih na foru, ishitren je jer je prvi put tu. Ovi drugi se razmišljaju kad treba nešto da kažu - rekao je Nenad.
Srećan što je Teodora ostavila Bebicu
- Da li te je osvetio kad je preuzeo Teodoru Bebici - pitale su voditeljke.
- Ja se samo nadam da će da je opali što pre i da se ona pomiri tamo negde u februaru, to će biti najjače. Jedva čekam da ga gledam u facu i da se smejem. Čuo sam mu u glasu da se zaneo, što mi se ne sviđa jer je rekao da će da se bavi sobom. Znam da nije plejer, da radi nešto za inat, a ona samo da se odlepi od ovog krmaka. Liže se sa Terzom dve sezone, a ovaj debilko: "Hoćeš da se udaš za mene?" Smrdljivko smrdljivi, g****rko, puno mi srce sad, nek crkne, šalim se. Svideo se njoj Filip, ali ipak traži priliku da se makne od ove stoke. Samo da Filip ne ostane grbav - naveo je on.
S druge strane Gastoz nije hteo da komentariše Anitu Stanojlović.
- Na Anitu imam veto, ona je bila sa mojim najboljim drugom - naveo je on.
Kurir.rs
Snimak Gastoza i Vuka Moba: