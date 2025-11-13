Srećan što je Teodora ostavila Bebicu

- Ja se samo nadam da će da je opali što pre i da se ona pomiri tamo negde u februaru, to će biti najjače. Jedva čekam da ga gledam u facu i da se smejem. Čuo sam mu u glasu da se zaneo, što mi se ne sviđa jer je rekao da će da se bavi sobom. Znam da nije plejer, da radi nešto za inat, a ona samo da se odlepi od ovog krmaka. Liže se sa Terzom dve sezone, a ovaj debilko: "Hoćeš da se udaš za mene?" Smrdljivko smrdljivi, g****rko, puno mi srce sad, nek crkne, šalim se. Svideo se njoj Filip, ali ipak traži priliku da se makne od ove stoke. Samo da Filip ne ostane grbav - naveo je on.