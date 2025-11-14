Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević već nekoliko meseci boravi u Rumi, gde je u blizini svoje majke kupila stan, a komšije i sugrađani otkrili su da li je Staniju promenio odlazak u Ameriku, kao i da li je Asmin Durdžić sa njom dolazio u Rumu.

"Nije se promenila"

- Javi se, prijatna je, napolje kad izađe da pazari, uvek je fina. Rijaliti ne pratim, meni se to ne dopada. Znam joj majku, znam ko je. Ljubazna je, nije se uzvezdila, onakva je kakvu je znam od ranije, nije se promenila - rekla nam je jedna Stanijina komšinica, dok je druga dodala:

- Dobra devojka, normalna, nije se uzvezdila. Ne pratim rijaliti, normalna je, sve u redu. Ne znam da li je imala ovde momke, nikakve skandale ovde ona nije imala.

Asmin dolazio u Rumu zbog Stanije

Stanijina sugrađanka otkriva i da je Asmin dolazio sa Stanijom u Rumu, te da je šetao njenog psa.

- Srele smo se jednom na bazenu, ona je tu bila sat, dva vremena, druželjubiva je, vesela, svi joj prilaze. Uvek je bila vesela, razigrana. Iskreno možda fizički ima razlike, ali kao osoba je ostala prizemna. Prihvaćena je dosta kod nas u gradu - rekla nam je sugrađanka Dobrojevićeve dodajući:

- S vremena na vreme pogledam rijaliti, jednom sam videla ispred njene zgrade ovog njenog Asmina, šetao je kuče njeno, to mi je bilo zanimljivo. Vidim da je sada dosta zanimljivo u rijalitiju. Asmin je dolazio ovde u Rumu, ispred zgrade njene sam ga videla.

Komšije Dobrojevićeve imaju samo reči hvale za Staniju, ali ne kriju da im se ne dopada njen stil oblačenja.

- Stanija ovde živi, dobra je žena, devojka, ne znam šta je. Za mene je dobra. Rijaliti slabo pratim, ne volim samo da je puno razgolićena, ali mladost i lepota, neka je, dok je mlada i lepa i ja sam bila takva (smeh). Mladima je sve oprošteno - rekla nam je komšinica iz kraja u kom Stanija živi, dok nam je druga sugrađanka rekla:

- Poznajem Staniju, draga mi je, prijatna, sposobna je da se bavi time čime se bavi, to joj leži. Poznajem joj i porodicu, a sa Stanijom sam često bila u društvu. Nije se ništa promenila. Ovaj njen Asmin je u rijalitiju sada, ona se sad bavi nekim biznisom, ima svoju kolekciju, živi u Americi, slušala sam neko veče njen intervju. Ne znam je l' on za nju, ne znam ni da li je moj bio za mene. Ja sam je samo viđala u Rumi, ali sa momcima je nikad nisam videla. Meni ne smeta to kako se oblači, baš me briga, to je njeno zanimanje, to je čini srećnom. Ona uvek ističe da je završila Ekonomski fakultet, inteligentna je, kao čovek nije loša, a za ostalo ne znam. Ona tako voli da se oblači, izbeglica je, uspela je, ako je to neki uspeh. Ja ne bih volela da se moje ćerke bave time, volim da imaju svoje zanimanje i profesiju. Ona je samu sebe prozvala starletom, mada se razlikuje od ovih starleta koje nemaju ni osmogodišnju školu.

Stanijin stari prijatelj otkrio detalje

Stanijin drug iz srednje škole, ističe da se starleta fizički promenila, ali da je ostala prizemna, baš kakva je bila još tokom školovanja.

- Poznajem je iz srednje škole, još dok smo se družili. Promenila se za 180 stepeni, takoreći, ali esencija njena je ostala. Sada je dugo nisam video, osim onog na televiziji, bori se za sebe, šta da kažem drugo. Ponela ju je slava i popularnost, svakoga ko doživi slavu i popularnost malo se izmeni, ali je ovako dobra. Ima tu esenciju, normalna je i dalje, ali i dalje se bori za svoje mesto. Ja ne volim taj rijaliti, to mi se ne sviđa, ali to je njen put ka uspehu, ona zna najbolje kako da se bori sa tim. Znaju je građani Rume sa televizije, Ruma je malo mesto, da kažem selo, oni to drugačije gledaju, uglavnom negativno, zato što je ne poznaju, a da je poznaju, onda mi možda promenili mišljenje. To je njen stil oblačenja, ona voli to, ja lično ne volim tako, ali to je njen izbor.

