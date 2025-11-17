Slušaj vest

Bora Santana nedavno se i zvanično razveo od Milice Kemez, a nakon povratka sa suda slavio je do ranih jutarnjih časova. 

Za bivšu suprugu nema reči hvale, a sada je iiz sve snage opleo o njoj, te su pale teške optužbe i psovke na njen račun.

Teške reči i uvrede

Santana je vidno nervozan i na ivici nervnog sloma urlao i govorio o Milici javno.

 - Zbog nje sam ovde ušao k*rvetine koja se sad p*ca i gleda ovo. K*rvetino jedna iz Bujanovca, zbog tebe da uđem ovde. Zbog k*rvetine iz Bujanovca bez oca i majke na za koju sam imao sažaljenje, pravio joj svadbu i došao ovde da se blamiram da je ne bih ošišao. Zbog nje da se nerviram ovde, a sam sebi sam to napravio. J*bem li ti B*ro mrtvu mamu. O čemu da razmišljam? Boli me uvo za vikendice i kuće - besneo je Santana i dodao:

Bora Santana
Bora Santana vređa bivšu suprugu Foto: Printscreen

- Nemoj da praviš još veće gluposti - rekao je Đukić koji je pokušavao da smiri Boru.

 - K*rvetina seda na k**** op, op da moji kerovi gledaju. Napravile su mi priču obe da se nerviram. Čovek postavio glupo pitanje, a ja ne znam ni što sam seo da igram tu smrdljivu igru - nastavljao je Bora.

Milica uživa u novoj ljubavi

Milica Kemez ovim povodom nije želela da se oglašava ni za medije, niti je pisala ništa na svom Instagram nalogu. Nedavno je gostovala u emisiji i otkrila da uživa u novoj ljubavi.

Milica Kemez Foto: ATA images, Printscreen/Instagram

- Nisam sama. Budim se svakog dana i govorim: ''Bogu hvala jer mi je dao ovakvog muškarca.'' Razvela sam se i imam pravo na svoj život. Pre deset meseci sam okončala svoj odnos - rekla je Milica u "Magazinu In".

