Njenu ljubavnu romansu svoje bivše verenice Bebica je jako teško podneo, te je vidno smršao za nekoliko dana ali i prolio more suza.

"Neprijatno mi je da gledam čoveka"

Filip Đukić je prethodne noći otvorio dušu i progovorio odnosu sa Teodorom.

- To je neka početnička strast. Gotivna mi je devojka, ima bolesne fore i ja to gotivim. Idemo spontano i videćemo, ali malo me smara ovo zbog Bebice jer mi je neprijatno da gledam čoveka. Meni je neprijatno da stanem pored nje. Boli me uvo šta pričaju ovi po kući, ja radim po svom nahođenju i trenutno ne osećam neku lagodnost da budem s njom malo prisniji. Videćemo, ne znam - govorio je Filip i prokomentarisao priče cimera da Bebica svoje loše psihičko stanje folira:

Filip Đukić o vezi sa Teodorom Foto: Printscreen/Pink

- Ne znam da li glumi, ali nerealno mi je da baš ovoliko fora. On je stvarno čovek smršao i ja jednostavno ne mogu da budem s njom tu pored njega. Ukoliko bude isto ovako za mesec dana, onda će mi biti nerealno dok sad u početku mi je neprijatno.

O Bebici

Đukić se osvrnuo i na Teodorinog bivšeg verenika, te je priznao da je siguran da je Macanović primetio flert mnogo ranije.

- Čovek nije glup, jako je inteligentan i nije moguće da ukoliko toliko obraća pažnju da on nije provalio moje i Teodorine poglede. On i dalje na druge ljude svaljuje. Da mene nije Teodora gledala od tad, ja bih bio u fazonu da sam se istripovao - rekao je Filip.

