Hana Duvnjak je ušla u rijaliti Elita 9, a odmah po ulasku se dugo grlila sa verenikom Neriom Ružanjijem.

Aneli Ahmić se skamenila kad ju je videla u Beloj kući, a nije želela da se pozdravi sa njom.

- Evo, još jedan dušmanin! Nema ja šta njoj da dajem ruku - rekla je Aneli nešto kasnije.

- Luka, i ti si dobro došao u klub omraženih - rekla je Hana Luki.

- Pogledajte joj zube samo - dobacila je Aneli.

- Čekaj da se javim kumi mojoj Maji - rekla je Hana.

Prelomila

Hana je, iako nije bila sigurna da li će ući u rijaliti, ipak je prelomila i pridružila se svom vereniku

- Jedva čekam da vidim Nerija, sve što se događa je katastrofa. Ulazim da kažem svima šta se zapravo dešava i da zagrlim Nerija - rekla je Hana Duvnjak malo pred ulazak na poznato imanje u Šimanovcima.

- Sa Sitom smo imali toliko problema. Nerio je imao slomljeno koleno, ja sam radila, to je bilo dva, tri dana kiksa da je tu bio nered. Njoj je sve problem, njima uopšteno sve problem. Ja sam sve dokazala. Priča je počela da sam ja heroinski zavisnik, a on da krizira tamo. Nerio je anksiozan. Imao je jako težak život, sam je rekao da majka nije toliko brinula o tome kako se on oseća i da li je srećan zapravo i samo je bitno da čuva decu i da radi - rekla je Hana.

"Njegova odluka da uđe u rijaliti je bila šok za mene"