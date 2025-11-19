Slušaj vest

Uroš Stanić, aktuelni učesnik rijalti programa “Elita 9” u svojim izjavama je govorio da ga je otac maltretirao i tukao, dok smo s druge strane saznali od njegove majke, da otac Milan renovira kuću i ostavlja je svom sinu. Milana smo zatekli u radovima, sređuje stan za sina.

Urošev otac Milan, prvi put priča o odnosu sa sinom i svemu što su prošli zajedno.

- Vodio sam ga na lituriju, u crkveni hor, brinuo se o njemu, školovao ga. Ceo život moj je borba, laž do laži, da sam ih ostavio, da sam se oženio u Rusiji. Ja sad njemu dajem sad ovaj stan, renoviram ga, ja ću u selo da idem. On je moj bivši sin, šta je on meni sad? Je l’ on moj sin? Je l izlazio dva puta iz te kuće srama, imao sam tumor, operisao sam se, da li me je nazvao? Da sam umro ne bi me zvao ni onda. A ja njemu opet sve nudim, da ima gde, da ne bude tamo sa šljamom, čast izuzecima, a on je u vrhu tog šljama.

Na pitanje koliko ga bole reči koje je sin Uroš izrekao o njemu, Milan kaže:

- Ma šta me boli? Mene je majka ostavila sa tri godine, mene je ciganka dojila na ulici, nije imao ko - rekao je Milan, pa se zaplakao, a onda smo nastavili razgovor:

- Ja sam žrtva, celog života sam žrtva. Ne znam kako se Boga ne boji, učio sam ga da bude dobar čovek. Učio sam ga da ne ogovara, da ne prenosi i na kraju, šta. Vodio ga kod psihijatra, hteo sam da mu otvorim oči. Celog života imam probleme.

Milan ističe i da je njegova supruga Tatjana mnogo trpela zbog ponašanja sina.

- Ona nije smela da pisne, bila je sluškinja, nije smela da uđe, on se izdere na nju: “Šta tražiš tu, izbaci je napolje”. Majka je bre svetinja, ja je nisam imao, ti imaš majku. On ne zna šta je glad. Kupovao sam mu patike od 300 evra, 1.000 evra za ekskurziju da ide u Španiju, a on se meni posle rijalitija nije ni javio, a bio sam operisan u Dragiše Mišovića. On misli da je sad faca, biće kao onaj ludak što je tamo 10 godina. Mnogo toga sam lošeg doživeo od oca, majke, sina, jedino od žene nisam. Imamo lep brak, to mi je jedina sreća u životu - priča Milan, otkrivajući da li je istina da je sina tukao, kako je on govorio:

- Trudio sam se sve najbolje da mu obezbedim, sve je to njegova sramota. Ja sam ga ošamario. Ja mu kažem: “Uroše, ja sam gazda, u ovoj kući su moja pravila, u tvojoj kući su tvoja pravila, ti si punoletan. Znači moja pravila, ili doviđenja, punoletan si”. On je mislio zaj*bancija je sve i tera mi inat, vrteo mi d*****m, ja ga op***m, on vrišti kao p***a. Lagano sam ga udario, a on vrišti kao da ga koljem. Nisam nikad bio nasilan. On je mene psihički maltretirao. On je izgubljen slučaj. On nema vrednosti, šta je dobro, a šta loše. Koje on drugare ima, sa kim se čuje? On je bio jagnje, vodio sam ga u crkveni hor pod rukicu. Svake nedelje idem da palim sveću, da mu Bog da pameti. Daj mu Gospode Bože pameti, stida, srama, da poštuje oca i majku. Svake nedelje, nijednu nisam preskočio i za Tanju palim, ni ona ne ide. Ja njega smatram bolesnim čovekom. Zvao sam manastir da ga prime, rekao sam mu da ide na liturgiju da čita molitve. Iako ne pričam sa njim, ja vodim računa o njemu. Šta mu je bilo teško da ode tri meseca, mesec dana tamo?

Milan ne krije i da bi voleo da postane deda, a onda nam je priznao i da je veoma bolan razgovor vodio sa sinom.

- Ja se molim za sebe, daj mi gospode bože unuke, ja sam u tim godinama, treba mi unuče, da ga uhvatim za ruku, odvedem u park. A znaš šta on kaže: “Nikad nećeš imati dete”. Ja mu kažem: “Ko će Uroše da te sahrani?” On meni: “Ima da crkneš sam, a ja mu kažem da ja imam ženu, koga ti imaš, treba da imaš nekoga.”

