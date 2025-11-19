Aleksandra Subotić ukrasila okitila je jelku i ukrasila dom za predstojeće praznike
VEĆ OKITILA JELKU DO PLAFONA Poznata Srpkinja ukrasila luks stan: Oprostila mužu sramnu prevaru, pa sad živi na visokoj nozi i ima sve što poželi (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica i starleta Aleksandra Subotić, ima ćerku Magdalenu i sina Jovana, kog je dobila sa suprugom Predragom Raspopovićem, poznatim kao Peca Vijagra. Nakon krize u vanbračnoj zajednici o kojoj su brujali svi mediji, oni sada žive harmoničnim i mirnim životom.
Aleksandra nakon rijaliti karijere snima videe za društvene mreže, te je sada pokazala kako je ukrasila dom za predstojeće praznike.
Starleta je pokazala svoju božićnu jelku koju je okitila pre svih.
Aleksandra Subotić ukrasila okitila jelku Foto: Printscreen Instagram
U njenom domu, na prazničnom drvetu zasijali su ukrasi zlatne i crvene boje. Na vrhu jelke zasijala je zvezda, dok se ispod jelke našla igračka Deda Mraza.
