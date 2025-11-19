Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i starleta Aleksandra Subotić, ima ćerku Magdalenu i sina Jovana, kog je dobila sa suprugom Predragom Raspopovićem, poznatim kao Peca Vijagra. Nakon krize u vanbračnoj zajednici o kojoj su brujali svi mediji, oni sada žive harmoničnim i mirnim životom.

Aleksandra nakon rijaliti karijere snima videe za društvene mreže, te je sada pokazala kako je ukrasila dom za predstojeće praznike.

Starleta je pokazala svoju božićnu jelku koju je okitila pre svih.

