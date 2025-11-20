Slušaj vest

- Ako se iskreno kaješ što si ostavio Sofiju, zašto ne pokušaš da se pomiriš sa njom, a očigledno je da tebi i Mini ne cvetaju ruže - glasilo je pitanje.

- Žal za nečim što je moglo da bude. Iskreno, neke stvari koje sam napolju video i celokupna situacija, stvarno je negde žal i koliko sam se ukanalio sa devojkama s kojima sam bio posle. Minzu izuzimam, u nju sam se zaljubio. Između mene i Sofije ne postoji ništa. Gde jednom pukne, ne može da se ponovi više. Drago mi je što se nismo napolju pljuvali i vređali, što ne možemo da budemo u dobrom odnosu?! Kada je ušla Sofija i nešto se poremetilo, ne, s moje strane ne, Mina i ja imamo nesuglasice koje ne možemo da rešimo - rekao je Terza.

1/5 Vidi galeriju Sofija Janjićijević nakon operacija Foto: Printscreen Instagram

- Ne želim, nemamo taj odnos takav, ne gledamo se na taj način. Mi smo raskinuli, sad će godinu dana, mene ništa ne vuče ka njemu, čak mi se bude emocije prema nekom drugom muškarcu ovde - rekla je Sofija.

- Jedina osoba s kojom bih bio ovde je Mina, niko drugi me ne zanima. Sve što kažem, možda hoću da je isprovociram, sada smo u fazi da ne pričamo - rekao je Terza.

"Demantujem da smo u lošim odnosima!"

Inače, naredno pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Kako se družiš sa Anitom, a ne možeš očima da je gledaš - glasilo je pitanje.

- Ja ne znam odakle ljudima da ja ne mogu da gledam Anitu očima, demantujem, samo se malo prisetite svih dešavanja. Kada je bila situacija u sedmici, ja sam bila tu kada niko s njom nije hteo cigaru da zapali. Kada se okrenula situacija, onda su svi bili super sa njom - rekla je Teodora.

Kurir.rs

Terza prvi put sa ćerkom: