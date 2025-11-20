Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš i robot Toša dogovorili su se pre nekoliko dana da sprovedu plan prestrašivanja učesika.

Naravno, njihov plan ima za cilj da ujedino sve i zabavi, te su sada krenuli u akciju.

On je u toku dana od produkcije dobio gumenu zmiju, koju će postaviti u toalet kad bude procenio pravi trenutak.

1/4 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš zastašuje cimere Foto: Printscreen Instagram

Sasvim je sigurno da učesnicku kojem bude postavio ovu smicalicu neće biti svejedno.

Kako će se njegov tajni plan odvijati, ostaje nam da vidimo i ispratimo.

Maja Marinković i Janjuš odlučili su da se ponovo ujedine

Rijaltii učesnici i bivši partneri Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš seli su ispred paba kako bi sklopili dogovor kako će se ponašati narednih dana. Odlučili su da jedno drugom budu najveća podrška.

Maja i Janjuš, bivši ljubavnici, doveli su gledaoce do suza svojim razgovorom.

- Ne idemo jedno bez drugog nigde - rekao je Janjuš.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen Pink

- Kad sam mogla da tebi pravim pakao, što ne bih mogla drugima - rekla je Maja.

- Mi smo lagali kad niko nije znao šta znači lagati - rekao je Janjuš.

- Mene su zvali Maja Istina zbog tebe. Kako se ja sa tobom ne kladih kad sam znala da si tako labilan muškarac. Rekla sam da pada s**s, nego me Anita zbunila kad je rekla da neće biti utorak devojka. Računala sam da će se iskulirati malo - rekla je Maja.

- Ti mene za**bavaš da su imali s**s? - pitao je Janjuš.

- Pitaj ga, tako sam čula - rekla je Maja.

- Mi smo najnormalniji. Zamisli dokle je došlo kad smo ti i ja najnormalniji. Ode u propast, odosmo! - rekao je janjup.

- Samo da vidim da te neko dira, haos ću da im napravim - rekla je Maja.

Kurir.rs

Janjuš ulazi u Elitu: