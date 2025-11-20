Slušaj vest

Učesnica "Elite 9", Teodora Delić, danima unazad za crnim stolom tvrdi da se nikada ništa između nje i Takija Marinkovića, oca rijaliti učesnice Maje Marinković, nije dogodilo, međutim, mediji su došli do šokantnih dokaza.

Naime, Teodora je nedavno je izgovorila "da" dugogodišnjem dečku Nenadu Macanoviću Bebici, ali ubrzo potom, stvari su se promenile kada je na njegove oči bila prisna sa Filipom Đukićem. Ona je priznala da joj se Filip dopada od početka devete sezone rijalitija, a Bebicu je ostavila i raskinula veridbu.

Taki Marinković i Teodora Delić Foto: Printscreen Instagram

Tada je počeo da isplivava sav njen prljav veš, te se ponovo priča o njenom odnosu sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem Maje Marinković.

Ona danima unazad, ali i godinama kroz sve sezone, jasno tvrdi da među njima ničega nije bilo, ali dokaz do kog su došli domaći mediji govori totalno suprotno.

Naime, reč je o fotografijama na kojoj se jasno vidi da se Teodora i Taki ljube u usta, te je sasvim sigurno da su oni imali nešto više od prijateljstva.

