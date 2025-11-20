Aleksandra Jakšić isprepadana je izletela iz prostorije, Janjušev trik je uspeo
URNEBESNA SCENA Učesnica "Elite" isprepadana izletela iz prostorije: Krenula da vrišti, skočila do plafona od straha! (FOTO)
Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš poznat je kao veliki šaljivdžija, te svojim humorom često zasmejava cimere i gledaoce.
On se sada dogovorio sa robotom Tošom u toku današnjeg dana da napravi smicalicu učesnicima Elite i preplaši ih u toaletu.
Naime, on je postavio gumenu zmiju, a Aleksandra Jakšić bila je prva koja je upala u njegovu zamku.
Marko Janjušević Janjuš uplašio Aleksandru Jakšić Foto: Printscreen Instagram
Ona je nakon izlaska iz toaleta vrisnula, a Ilija Pečenica, Milan Stojičkovič i Marko Janjupević Janjuš prasnuli su u smeh.
Aleksandra je takođe krenula da se smeje, što je dovoljan pokazatelj da je njegova smicalica urodila plodom i sve nasmejala do suza.
Janjuš ulazi u Elitu:
