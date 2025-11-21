Slušaj vest

Sofija Janićijević nedavno je postala auktuelni učesnik Elite 9, a prethodne noći tokom emisije "Gledanje snimaka" njen bivši partner Borislav Terzić Terza progovorio je o njihovom odnosu.

Iako je do pre nekoliko dana bio u ljubavnoj romansi sa Minom Vrbaški, ukućani su primetili da između njega i Sofije ponovo sevaju varnice.

"Imam žal što nismo nastavili dalje"

Terza je za crnim stolom progovorio o bivšoj devojci.

- Ona se smeškala, ja sam se smeškao. Ona sve to zna i sama je rekla da ne oseća ništa sa moje strane. Ne može ovo da se opravda, ali ja nemam emociju prema Sofiji. Ona je meni draga i imam žal što mi nismo nastavili dalje, ali Bože moj. Rekao sam joj da ne želim da komuniciram sa njom jer imam problem sa Minom. Ovo što se dešava između mene i Mine ne može ni Bog da poveže. Filip i ja smo doneli odluku da nećemo piti, ali i dalje neću biti sa njom - govorio je Terza.

- Treba li ja posle ovih stvari da pričam sa tobom? - prekinula ga je Mina.

- Nema ništa između njih. Ja znam da Terza ima emocije prema Mini inače ne bi pre dva sata rekao ono Sofiji - dodao je Asmin.

- Ovo nije flert! Rekao mi je stvarno da ne komuniciramo zbog Mine. Kad sam čula pesmu "Sve je laž" videla sam da me gleda. Bio mi je interesantan jer je bio pijan - rekla je Sofija.

Javna prevara

U prethodnoj sezoni, Terza je javno prevario tada trudnu Milicu Veličković sa kojom se verio neposredno pred ulazak u Elitu 8. Iako je čekao dete sa ženom koju voli, kako je sam naveo, nije mogao da odoli Sofijinom šarmu, te je uplovio u javnu vezu sa njom.

Nakon nekoliko meseci ljubavi razišli su se a on je nastavio da flertuje sa drugim devojkama.

