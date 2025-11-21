ISPLIVALA ISTINA, SITINE OPTUŽBE SU LAŽNE Ahmićeva tvrdila da se protiv Hane vodi krivični postupak, a sada se otkrili svi dokazi!
Rijaliti učesnica Hana Duvnjak, verenica Neria Ružanjia, koji je uneo pravu pometnju kada se pojavio u Beloj kući, uselila se u ponedeljak u Elitu 9.
Tom prilikom otkrila šta su ona i Nerio sve trpeli od strane njegove majke Site Ahmić, a sada su na videlo isplivale i nove tvrdnje.
Naime, nakon što je Sita izjavila da se protiv Hane vodi krivični postupak, "Pink.rs" je došao u posed dokumenta u kojem se vidi da se protiv Hane ne vodi nijedan krivčni postupak.
Hana o vereniku i svekrvi
- Sita govori da je nesrećan kraj mene, pa da je tako on se ne bi osam godina borio za mene i napravio mi dete. Njegova odluka da uđe je bila šok i za mene, a kamoli za publiku jer je on dosta povučen. Tri dana pre nego što je dobio poziv da uđe dobio je poziv od Sita da se testira na narkotike, on je otišao i bio je negativan. Ona je posle slala poruke da je narkoman, da će nam oduzeti dete. On je otišao u policiju i rekli su mu da ne mogu ništa uraditi jer je ona u Sarajevu, a mi u Hrvatskoj. Ja sam molila i Asmina da skloni papir da Sita ima zabranu prilaska, ali Neriu je to bio jedini izlaz. One je video način da izbaciu sve iz sebe. Ja sam mu rekla da zna koja je cena njegovog ulaska - rekla je Hana.
Hana o odnosu sa Sitom
- Sa Sitom smo imali toliko problema. Nerio je imao slomljeno koleno, ja sam radila, to je bilo dva, tri dana kiksa da je tu bio nered. Njoj je sve problem, njima uopšteno sve problem. Ja sam sve dokazala, Nerio je sam rekao, mislim da ne treba ponovo da spominjem. Priča je počela da sam ja heroinski zavisnik, a on da krizira tamo. Nerio je anksiozan. Imao je jako težak život, sam je rekao da majka nije toliko brinula o tome kako se on oseća i da li je srećan zapravo i samo je bitno da čuva decu i da radi - rekla je Hana.ž
Kurir.rs/Pink