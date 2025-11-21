Hana o vereniku i svekrvi

- Sita govori da je nesrećan kraj mene, pa da je tako on se ne bi osam godina borio za mene i napravio mi dete. Njegova odluka da uđe je bila šok i za mene, a kamoli za publiku jer je on dosta povučen. Tri dana pre nego što je dobio poziv da uđe dobio je poziv od Sita da se testira na narkotike, on je otišao i bio je negativan. Ona je posle slala poruke da je narkoman, da će nam oduzeti dete. On je otišao u policiju i rekli su mu da ne mogu ništa uraditi jer je ona u Sarajevu, a mi u Hrvatskoj. Ja sam molila i Asmina da skloni papir da Sita ima zabranu prilaska, ali Neriu je to bio jedini izlaz. One je video način da izbaciu sve iz sebe. Ja sam mu rekla da zna koja je cena njegovog ulaska - rekla je Hana.