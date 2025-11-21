Slušaj vest

Diskusije i polemike oko nemilog događaja u Eliti 9, kada je Nenad Macanović Bebica udario Filipa Đukića dok je ovaj u polusnu ležao u krevetu sa Teodorom Delić, ne prestaju ni nekoliko dana kasnije.

Jedna od zagovornica njegovog izbacivanja je i Miljana Kulić, njegova bivša devojka, preko koje je, prema mišljenju dela publike, stekao popularnost i dobio priliku da učestvuje u rijalitiju, prvobitno kao njen partner.

Filip Đukić Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

"Preko mene je ušao u rijaliti"

Miljana se osvrnula na jedan od žestokih sukoba koje je ranije imala sa Bebicom, kada je ona diskvalifikovana, a on vraćen u rijaliti nakon ukazane medicinske pomoći.

- Kada je išao za mnom kao psihopata i kad smo se potukli, njega su izveli na tri sata na lekarski pregled, a ja koja sam imala povredu ruke i tražila lekarsku pomoć, mene su izbacili, rekli su mi "Kapija, rampa" - vikala je besna Miljana u radio emisiji, aludirajući na to da je zaslužio da bude izbačen.

Takođe je ispričala kako je upoznala njega, koji joj je tvrdio da ne prati rijaliti i da nije svestan njenog učešća, a zatim ju je, kako tvrdi, višestruko prevario. Pomenula je i iznos od 48 hiljada evra koji je, po njenim tvrdnjama, otuđio od nje.

Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Ne zna da voli. Meni je otuđio 48.000 evra. Preko mene je ušao u rijaliti, iako je znao da volim Zolu - rekla je Miljana o periodu svog upoznavanja i ulaska u Elitu sa njim pre nekoliko godina.

Sukob zbog devojke

Inače, sukob između ova dva rijaliti učesnika započeo je nakon što je Teodora Delić raskinula veridbu sa Bebicom i ludo se zaljubila u Filipa Đukića, što je bio slučaj i pre susreta u rijalitiju.

Ne propustiteStars"FILIPA NE ZANIMA TEODORA, HOĆE DA POVREDI BEBICU" Slađa Poršelina otkrila Đukićevu igru: Napolju ima devojku!
Slađa Lazić
StarsPESNICA U GLAVU ZA GLAVNOG FRAJERA U ELITI! Bebici oteo verenicu, pa ga on probudio udarcem, Filip skočio i počeo da divlja (VIDEO)
Teodora Delić i Filip Đukić sve bliži
StarsANEĐELO I ANITA SE UDRUŽILI KAKO BI SPASILI BEBICU IZ LJUBAVNOG PONORA! On ne čuje ništa sem svoje samoće, plače kao da je doživeo najgoru sudbinu na svetu
Bebica plače svi ga teše
StarsFILIP ĐUKIĆ SVE BLIŽI SVADBI? Učesnikov otac dao zeleno svetlo Teodori Delić
Filip Đukić o Kiji Kockar

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP564 Izvor: kurir tv