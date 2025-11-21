Slušaj vest

Jedna od zagovornica njegovog izbacivanja je i Miljana Kulić, njegova bivša devojka, preko koje je, prema mišljenju dela publike, stekao popularnost i dobio priliku da učestvuje u rijalitiju, prvobitno kao njen partner.

"Preko mene je ušao u rijaliti"

Miljana se osvrnula na jedan od žestokih sukoba koje je ranije imala sa Bebicom, kada je ona diskvalifikovana, a on vraćen u rijaliti nakon ukazane medicinske pomoći.

- Kada je išao za mnom kao psihopata i kad smo se potukli, njega su izveli na tri sata na lekarski pregled, a ja koja sam imala povredu ruke i tražila lekarsku pomoć, mene su izbacili, rekli su mi "Kapija, rampa" - vikala je besna Miljana u radio emisiji, aludirajući na to da je zaslužio da bude izbačen.

Takođe je ispričala kako je upoznala njega, koji joj je tvrdio da ne prati rijaliti i da nije svestan njenog učešća, a zatim ju je, kako tvrdi, višestruko prevario. Pomenula je i iznos od 48 hiljada evra koji je, po njenim tvrdnjama, otuđio od nje.

- Ne zna da voli. Meni je otuđio 48.000 evra. Preko mene je ušao u rijaliti, iako je znao da volim Zolu - rekla je Miljana o periodu svog upoznavanja i ulaska u Elitu sa njim pre nekoliko godina.

Sukob zbog devojke

Inače, sukob između ova dva rijaliti učesnika započeo je nakon što je Teodora Delić raskinula veridbu sa Bebicom i ludo se zaljubila u Filipa Đukića, što je bio slučaj i pre susreta u rijalitiju.

